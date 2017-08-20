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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 20 августа 2017
Аталанта
20.08.2017, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 1
Завершен
Рома
31'
А. Коларов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
90'
Желтая карточка
Р. Наингголан
84'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
Д. Перотти
81'
Замена
Ф. Фасио
️️️️
Б. Перес
Замена
М. де Рон
️️️️
Б. Кристанте
75'
74'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Г. Дефрель
Замена
Й. Иличич
️️️️
Я. Куртич
70'
Желтая карточка
Р. Толой
69'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
А. Петанья
58'
55'
Желтая карточка
Г. Дефрель
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Алиссон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Жоао Шмидт
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
3-2-3-2
1
Бериша
2
Толой
23
Кальдара
5
Масиелло
8
Госенс
33
Хатебур
8
Фройлер
4
Кристанте
27
Куртич
10
Гомес
37
Петанья
3-4-3
1
Алиссон
44
Манолас
15
Морено
11
Коларов
33
Перес
16
Де Росси
8
Строотман
44
Наингголан
92
Дефрель
8
Перотти
10
Джеко
4
Кристанте
15
де Рон
15
де Рон
4
Кристанте
27
Куртич
72
Иличич
72
Иличич
27
Куртич
37
Петанья
14
Корнелиус
14
Корнелиус
37
Петанья
33
Перес
17
Фасио
17
Фасио
33
Перес
8
Перотти
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
8
Перотти
92
Дефрель
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
92
Дефрель
Остались в запасе
Аталанта
Рома
8
Жоао Шмидт
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
8
Жоао Шмидт
ЦП
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
99
Нура Абдуллахи
ЦЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Жерсон
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Аталанта - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
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