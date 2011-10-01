Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 01 октября 2011
Рома
01.10.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 6 тур
3 : 1
Завершен
Аталанта
23'
Б. Кркич
31'
П. Освальдо
82'
Ф. Симплисио
49'
Х. Денис
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
+1
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Л. Чигарини
Замена
М. Боррьелло
️️️️
П. Освальдо
ГОЛ! 3:1!
Ф. Симплисио
Пас отдал
М. Пьянич
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Моралес
Желтая карточка
Д. Капелли
Замена
Д. Писарро
️️️️
Ф. Тотти
Травма
Ф. Тотти
Замена
Ф. Борини
️️️️
Б. Кркич
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
М. Бриги
Желтая карточка
Л. Чигарини
Желтая карточка
Ф. Симплисио
ГОЛ! 2:1!
Х. Денис
Травма
М. Пьянич
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
ГОЛ! 1:0!
Б. Кркич
Пас отдал
Д. Де Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ПЗ
30
Фабио Симплисио
ЛП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЛФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
9
Боян Кркич
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
12
Сисиньо
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-3-3
18
Лобонц
3
Анхель
8
Бурдиссо
5
Хайнце
20
Рози
30
Симплисио
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Освальдо
10
Тотти
9
Кркич
4-5-1
47
Консильи
5
Масиелло
17
Манфредини
25
Капелли
6
Беллини
18
Скелотто
19
Падоин
4
Бриги
8
Чигарини
10
Моралес
19
Денис
10
Тотти
7
Писарро
7
Писарро
10
Тотти
10
Освальдо
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Освальдо
9
Кркич
16
Борини
16
Борини
9
Кркич
4
Бриги
7
Бонавентура
7
Бонавентура
4
Бриги
8
Чигарини
26
Касерта
26
Касерта
8
Чигарини
10
Моралес
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Моралес
Остались в запасе
Рома
Аталанта
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
23
Джанлука Курчи
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
12
Сисиньо
ПЗ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Рома - Аталанта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Доменико Чели
(Камбобассо)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая) "НТВ-ПЛЮС Футбол 2" 08:20 (воскресенье, 2 октября)
Новости команд
Все
Рома
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+