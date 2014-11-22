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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 22 ноября 2014
Аталанта
22.11.2014, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 2
Завершен
Рома
1'
М. Моралес
23'
А. Льяич
42'
Р. Наингголан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
Вторая желтая
Р. Боаки
90'
+5
Желтая карточка
Р. Боаки
90'
+5
86'
Желтая карточка
С. Кейта
82'
Замена
С. Кейта
️️️️
А. Льяич
80'
Желтая карточка
М. Сомма
Замена
Р. Бьянки
️️️️
Х. Денис
75'
Замена
А. Грасси
️️️️
Д. Базелли
69'
63'
Желтая карточка
Д. Астори
59'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Х. Итурбе
50'
Желтая карточка
М. Пьянич
49'
Замена
М. Сомма
️️️️
В. Торосидис
42'
ГОЛ! 1:2!
Р. Наингголан
Пас отдал
А. Льяич
23'
ГОЛ! 1:1!
А. Льяич
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
М. Моралес
19'
Желтая карточка
К. Кармона
14'
3'
Желтая карточка
Р. Наингголан
ГОЛ! 1:0!
М. Моралес
Пас отдал
К. Раймонди
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-2
57
Спортиелло
3
Драме
2
Стендардо
3
Черубин
6
Беллини
77
Раймонди
10
Моралес
33
Базелли
14
Кармона
19
Денис
10
Гомес
4-3-2-1
16
Де Санктис
35
Торосидис
13
Астори
44
Манолас
3
Коул
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
11
Итурбе
22
Льяич
21
Дестро
33
Базелли
33
Грасси
33
Грасси
33
Базелли
19
Денис
22
Боаки
22
Боаки
19
Денис
19
Денис
9
Бьянки
9
Бьянки
19
Денис
35
Торосидис
50
Сомма
50
Сомма
35
Торосидис
11
Итурбе
24
Флоренци
24
Флоренци
11
Итурбе
22
Льяич
20
Кейта
20
Кейта
22
Льяич
Остались в запасе
Аталанта
Рома
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
79
Сальваторе Молина
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Жервиньо
ЛВ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Аталанта - Рома
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Атлети Адзурри
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