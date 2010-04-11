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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 11 апреля 2010
Рома
11.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
2 : 1
Завершен
Аталанта
12'
М. Вучинич
27'
М. Кассетти
53'
С. Тирибокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Замена
С. Вольпи
️️️️
Д. Де Ашентис
Замена
М. Бриги
️️️️
Ж. Менез
Замена
Р. Таддеи
️️️️
С. Перротта
Желтая карточка
М. Пеллегрино
Желтая карточка
Ж. Менез
Желтая карточка
С. Падоин
Замена
К. Дони
️️️️
Н. Аморузо
ГОЛ! 2:1!
С. Тирибокки
Замена
Л. Тони
️️️️
М. Вучинич
Замена
И. Радованович
️️️️
Т. Манфредини
ГОЛ! 2:0!
М. Кассетти
Желтая карточка
М. Кассетти
14'
Желтая карточка
Т. Манфредини
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
7
Давид Писарро
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
18
Лука Тони
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Иван Радованович
ОП
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-3-3
12
Сержио
6
Риисе
8
Бурдиссо
5
Мексес
27
Кассетти
7
Писарро
16
Де Росси
20
Перротта
7
Менез
10
Тотти
9
Вучинич
4-3-2
47
Консильи
17
Манфредини
20
Бьянко
3
Пеллегрино
25
Капелли
33
Феррейра-Пинто
19
Падоин
0
Де Ашентис
0
Аморузо
90
Тирибокки
7
Менез
4
Бриги
4
Бриги
7
Менез
20
Перротта
11
Таддеи
11
Таддеи
20
Перротта
9
Вучинич
18
Тони
18
Тони
9
Вучинич
17
Манфредини
16
Радованович
16
Радованович
17
Манфредини
0
Де Ашентис
0
Вольпи
0
Вольпи
0
Де Ашентис
0
Аморузо
27
Дони
27
Дони
0
Аморузо
Остались в запасе
Рома
Аталанта
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Остались в запасе
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Бортоло Мутти
Статистика матча Рома - Аталанта
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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