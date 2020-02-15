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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 15 февраля 2020
Аталанта
15.02.2020, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Рома
50'
Х. Луис Паломино
59'
М. Пашалич
45'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
90'
+2
Желтая карточка
К. Перес
88'
Желтая карточка
Ф. Фасио
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Гомес
86'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
83'
78'
Замена
Г. Вильяр
️️️️
Д. Перотти
68'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Д. Манчини
62'
Замена
К. Перес
️️️️
Д. Клюйверт
ГОЛ! 2:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Госенс
59'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Д. Сапата
59'
Желтая карточка
Р. Госенс
55'
ГОЛ! 1:1!
Х. Луис Паломино
Пас отдал
Б. Джимсити
50'
45'
ГОЛ! 0:1!
Э. Джеко
27'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
11'
Желтая карточка
Д. Манчини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Жордан Верету
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Карлес Перес
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
6
Джимсити
19
Паломино
2
Толой
8
Госенс
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
72
Иличич
10
Гомес
91
Сапата
4-2-2-2
13
Лопес
17
Фасио
6
Смоллинг
23
Манчини
37
Спинаццола
22
Мхитарян
33
Перес
7
Пеллегрини
19
Клюйверт
10
Джеко
8
Перотти
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
91
Сапата
8
Пашалич
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Гомес
23
Манчини
17
Верету
17
Верету
23
Манчини
8
Перотти
12
Вильяр
12
Вильяр
8
Перотти
19
Клюйверт
23
Перес
23
Перес
19
Клюйверт
Остались в запасе
Аталанта
Рома
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Аталанта - Рома
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
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