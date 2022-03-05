Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 05 марта 2022
Рома
05.03.2022, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
32'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Аталанта
Вторая желтая
Г. Мхитарян
90'
+6
90'
+4
Вторая желтая
М. де Рон
90'
+4
Желтая карточка
М. де Рон
86'
Желтая карточка
М. Демирал
Желтая карточка
Р. Ибаньес
85'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Т. Абрахам
84'
Замена
С. Оливейра
️️️️
Л. Пеллегрини
84'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
Р. Карсдорп
84'
82'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Х. Луис Паломино
78'
Желтая карточка
Р. Малиновский
Замена
Ж. Верету
️️️️
Н. Дзаньоло
75'
Желтая карточка
М. Кумбула
69'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
66'
Замена
М. Винья
️️️️
Н. Залевски
62'
60'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Т. Коопмейнерс
60'
Замена
Ж. Бога
️️️️
М. Пессина
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
М. Пашалич
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
Пас отдал
Н. Дзаньоло
32'
21'
Замена
Д. Пеццелла
️️️️
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
Т. Абрахам
20'
Желтая карточка
Б. Кристанте
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
59
Алексей Миранчук
АП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
23
Карлес Перес
ПВ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Кумбула
59
Залевски
2
Карсдорп
22
Мхитарян
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
18
Абрахам
4-2-1-3
1
Муссо
33
Хатебур
19
Паломино
28
Демирал
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
8
Фройлер
32
Пессина
59
Миранчук
8
Пашалич
59
Залевски
6
Винья
6
Винья
59
Залевски
2
Карсдорп
3
Ибаньес
3
Ибаньес
2
Карсдорп
10
Дзаньоло
17
Верету
17
Верету
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
27
Оливейра
27
Оливейра
7
Пеллегрини
18
Абрахам
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
18
Абрахам
19
Паломино
6
Джимсити
6
Джимсити
19
Паломино
77
Дзаппакоста
3
Пеццелла
3
Пеццелла
77
Дзаппакоста
8
Коопмейнерс
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Коопмейнерс
32
Пессина
13
Бога
13
Бога
32
Пессина
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Муриэль
8
Пашалич
Остались в запасе
Рома
Аталанта
13
Даниэль Фузато
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
13
Даниэль Фузато
ВР
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
5
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Рома
Аталанта
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:37
«Парма» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Пармы» и «Ромы» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
15 ноября
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
2
«Аталанта» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Аталанты» и «Интера» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+