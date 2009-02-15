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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 15 февраля 2009
Аталанта
15.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
3 : 0
Завершен
Рома
52'
Д. Капелли
56'
К. Дони
59'
К. Дони
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
Вторая желтая
С. Перротта
Замена
М. Дефенди
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
С. Перротта
Желтая карточка
Т. Манфредини
Замена
Д. Плазмати
️️️️
К. Дони
ГОЛ! 3:0!
К. Дони
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Д. Писарро
Желтая карточка
Д. Де Росси
ГОЛ! 2:0!
К. Дони
Пас отдал
С. Падоин
Желтая карточка
М. Мотта
ГОЛ! 1:0!
Д. Капелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
10
Сержио Флоккари
АП
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Рома
32
Дони
ВР
0
Макс Тонетто
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
10
Франческо Тотти
(К)
ЛВ
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Мирко Вучинич
АП
7
Давид Писарро
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Рома
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
10
Жулио Баптиста
ЦФ
4-2-1-1
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
25
Капелли
13
Гарич
17
Гуаренте
19
Падоин
10
Флоккари
27
Дони
4-3-3
32
Дони
16
Мотта
5
Мексес
4
Жуан
0
Тонетто
20
Перротта
4
Бриги
16
Де Росси
7
Писарро
9
Вучинич
10
Тотти
82
Парравичини
82
Парравичини
10
Флоккари
34
Дефенди
34
Дефенди
10
Флоккари
27
Дони
23
Плазмати
23
Плазмати
27
Дони
7
Писарро
10
Баптиста
10
Баптиста
7
Писарро
Остались в запасе
Аталанта
Рома
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
16
Сулеймани Диамутене
ЦЗ
0
Филипе
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Рома
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Атлети Адзурри
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