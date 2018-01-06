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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 06 января 2018
Рома
06.01.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 2
Завершен
Аталанта
56'
Э. Джеко
14'
А. Корнелиус
19'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Желтая карточка
Ф. Фасио
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
Э. Джеко
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
56'
45'
Вторая желтая
М. де Рон
30'
Желтая карточка
М. Кальдара
28'
Желтая карточка
М. де Рон
19'
ГОЛ! 0:2!
М. де Рон
Пас отдал
А. Гомес
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Корнелиус
Пас отдал
Й. Иличич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Алиссон
ВР
44
Костас Манолас
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Диего Перотти
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Алиссон
44
Манолас
17
Фасио
11
Коларов
24
Флоренци
25
Гоналон
8
Строотман
92
Эль-Шаарави
7
Пеллегрини
10
Джеко
8
Перотти
3-3-1-3
1
Бериша
33
Хатебур
23
Кальдара
2
Толой
19
Паломино
15
де Рон
37
Спинаццола
8
Фройлер
14
Корнелиус
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Рома
Аталанта
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
8
Жерсон
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
26
Джанлука Манчини
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
32
Николас Хаас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
19
Лука Видо
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Аталанта
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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