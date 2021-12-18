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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 18 декабря 2021
Аталанта
18.12.2021, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 4
Завершен
Рома
45+1'
Л. Муриэль
1'
Т. Абрахам
27'
Н. Дзаньоло
72'
К. Смоллинг
82'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
90'
+1
Замена
М. Кумбула
️️️️
Ж. Верету
90'
+1
Замена
Э. Бове
️️️️
Т. Абрахам
88'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Г. Мхитарян
82'
ГОЛ! 1:4!
Т. Абрахам
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Х. Хатебур
79'
Замена
Й. Меле
️️️️
Д. Пеццелла
78'
74'
Желтая карточка
Д. Манчини
72'
ГОЛ! 1:3!
К. Смоллинг
Пас отдал
Ж. Верету
69'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Н. Дзаньоло
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пашалич
64'
49'
Желтая карточка
Р. Ибаньес
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
46'
ГОЛ! 1:2!
Л. Муриэль
45'
+1
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Б. Джимсити
34'
27'
ГОЛ! 0:2!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Ж. Верету
9'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
Желтая карточка
М. де Рон
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
3
Пеццелла
6
Джимсити
2
Толой
19
Паломино
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
8
Пашалич
91
Сапата
72
Иличич
3-2-3-1-1
1
Патрисиу
23
Манчини
3
Ибаньес
6
Смоллинг
2
Карсдорп
6
Винья
22
Мхитарян
4
Кристанте
17
Верету
10
Дзаньоло
18
Абрахам
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
3
Пеццелла
21
Меле
21
Меле
3
Пеццелла
8
Пашалич
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Пашалич
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
6
Джимсити
10
Муриэль
10
Муриэль
6
Джимсити
22
Мхитарян
33
Калафьори
33
Калафьори
22
Мхитарян
17
Верету
3
Кумбула
3
Кумбула
17
Верету
18
Абрахам
8
Бове
8
Бове
18
Абрахам
10
Дзаньоло
14
Шомуродов
14
Шомуродов
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Аталанта
Рома
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
32
Маттео Пессина
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
32
Маттео Пессина
АП
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
13
Даниэль Фузато
ВР
23
Пьетро Боер
ВР
5
Эбрима Дарбо
ОП
24
Амаду Диавара
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Аталанта - Рома
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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