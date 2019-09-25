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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 25 сентября 2019
Рома
25.09.2019, среда, 20:00
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Аталанта
71'
Д. Сапата
90'
М. де Рон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
90'
ГОЛ! 0:2!
М. де Рон
Пас отдал
М. Пашалич
Желтая карточка
Жуан
89'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Фройлер
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
40'
25'
Желтая карточка
С. Кьер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
11
Александар Коларов
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Николо Дзаньоло
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Рома
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-3-1-1
13
Лопес
6
Смоллинг
17
Фасио
11
Коларов
37
Спинаццола
24
Флоренци
10
Дзаньоло
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Джеко
3-3-2-2
95
Голлини
24
Кьер
2
Толой
19
Паломино
21
Кастань
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
10
Гомес
Остались в запасе
Рома
Аталанта
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
83
Антонио Миранте
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
24
Амаду Диавара
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
16
Мирко Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Рома - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Рома
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