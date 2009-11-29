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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 29 ноября 2009
Аталанта
29.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 2
Завершен
Рома
13'
Ф. Чераволо
44'
М. Вучинич
64'
С. Перротта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
М. Мотта
Замена
К. Дони
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
С. Перротта
ГОЛ! 1:2!
С. Перротта
Замена
️️️️
Ф. Чераволо
Замена
Р. Таддеи
️️️️
Ж. Менез
Желтая карточка
Ж. Менез
ГОЛ! 1:1!
М. Вучинич
Желтая карточка
Д. Беллини
ГОЛ! 1:0!
Ф. Чераволо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Рома
12
Жулио Сержио
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
7
Жереми Менез
ЦФ
9
Мирко Вучинич
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
Рома
32
Дони
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-3-3
47
Консильи
6
Беллини
20
Бьянко
3
Пеллегрино
13
Гарич
19
Падоин
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
90
Тирибокки
9
Чераволо
99
Аквафреска
4-3-3
12
Сержио
16
Мотта
5
Мексес
4
Жуан
6
Риисе
4
Бриги
7
Писарро
20
Перротта
10
Тотти
9
Вучинич
7
Менез
99
Аквафреска
27
Дони
27
Дони
99
Аквафреска
16
Мотта
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
16
Мотта
7
Менез
11
Таддеи
11
Таддеи
7
Менез
20
Перротта
10
Баптиста
10
Баптиста
20
Перротта
Остались в запасе
Аталанта
Рома
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
32
Дони
ВР
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Остались в запасе
32
Дони
ВР
8
Стефано Губерти
ЛП
91
Рикардо Фати
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Аталанта - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Атлети Адзурри
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