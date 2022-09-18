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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 18 сентября 2022
Рома
18.09.2022, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
35'
Д. Скальвини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рома - Аталанта
90'
+4
Желтая карточка
Р. Малиновский
88'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Эдерсон
87'
Желтая карточка
Т. Коопмейнерс
Замена
Н. Залевски
️️️️
Д. Манчини
87'
80'
Желтая карточка
М. де Рон
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
Т. Абрахам
79'
76'
Желтая карточка
М. Демирал
74'
Замена
А. Лукман
️️️️
М. Пашалич
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Матич
67'
55'
Желтая карточка
Х. Хатебур
47'
Желтая карточка
Р. Толой
46'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Хойлунд
46'
Замена
К. Околи
️️️️
Д. Скальвини
35'
ГОЛ! 0:1!
Д. Скальвини
Пас отдал
Р. Хойлунд
23'
Желтая карточка
Й. Меле
8'
Замена
М. Спортиелло
️️️️
Х. Муссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Николо Дзаньоло
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
18
Неманья Матич
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
5
Калеб Околи
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
17
Руслан Малиновский
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
37
Спинаццола
2
Челик
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
18
Абрахам
21
Дибала
3-4-1-1-1
1
Муссо
2
Толой
28
Демирал
42
Скальвини
21
Меле
15
де Рон
8
Коопмейнерс
33
Хатебур
13
Эдерсон
8
Пашалич
19
Хойлунд
23
Манчини
59
Залевски
59
Залевски
23
Манчини
18
Матич
18
Матич
Матич
11
Белотти
11
Белотти
Матич
18
Абрахам
14
Шомуродов
14
Шомуродов
18
Абрахам
8
Пашалич
11
Лукман
11
Лукман
8
Пашалич
1
Муссо
57
Спортиелло
57
Спортиелло
1
Муссо
42
Скальвини
5
Околи
5
Околи
42
Скальвини
13
Эдерсон
17
Малиновский
17
Малиновский
13
Эдерсон
19
Хойлунд
10
Муриэль
10
Муриэль
19
Хойлунд
Остались в запасе
Рома
Аталанта
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Главный тренер
Жозе Моуринью
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
16
Джакомо Фатиканти
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Рома
Аталанта
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
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00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Названа оценка Сафонова от L’Équipe за матч с «Ромой», выше в «ПСЖ» – только у Забарного и Хакими
09:40
3
Тренер «ПСЖ» после ничьей с «Ромой»: «Соперник заслужил больше 1 очка»
08:43
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«ПСЖ» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«ПСЖ» – «Рома» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Серия А. «Аталанта» на 91-й минуте спасла ничью с «Интером» – 4:4!
23 ноября
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22 ноября
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21 ноября
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8 ноября
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