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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Рома
Аталанта - Рома: обзор матча 01 декабря 2013
Аталанта
01.12.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
1 : 1
Завершен
Рома
51'
Д. Бривио
90'
К. Строотман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Рома
90'
+1
Желтая карточка
А. Льяич
90'
ГОЛ! 1:1!
К. Строотман
Пас отдал
А. Льяич
89'
Замена
Ф. Риччи
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
Х. Денис
87'
78'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Замена
С. Луккини
️️️️
Л. Скалони
75'
Замена
М. Коне
️️️️
Ф. Бриенца
65'
62'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Маркиньо
Желтая карточка
М. Канини
59'
57'
Замена
А. Льяич
️️️️
Д. Де Росси
ГОЛ! 1:0!
Д. Бривио
51'
Желтая карточка
Л. Чигарини
45'
+1
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
К. Дель Гроссо
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
28
Давиде Бривио
ЛЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
2
Константин Ницэ
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
33
Марио Пульезе
ЦП
12
Мусса Коне
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-4-2
47
Консильи
28
Бривио
36
Дель Гроссо
2
Канини
5
Скалони
10
Моралес
14
Кармона
8
Чигарини
44
Каццола
19
Денис
20
Бриенца
3-2-4-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
4
Бенатиа
13
Майкон
16
Додо
77
Маркиньо
8
Строотман
16
Де Росси
4
Брэдли
27
Жервиньо
20
Бриенца
12
Коне
12
Коне
20
Бриенца
5
Скалони
17
Луккини
17
Луккини
5
Скалони
36
Дель Гроссо
7
Бонавентура
7
Бонавентура
36
Дель Гроссо
77
Маркиньо
15
Пьянич
15
Пьянич
77
Маркиньо
24
Флоренци
11
Риччи
11
Риччи
24
Флоренци
16
Де Росси
22
Льяич
22
Льяич
16
Де Росси
Остались в запасе
Аталанта
Рома
33
Марио Пульезе
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
33
Марио Пульезе
ЦП
2
Константин Ницэ
ЦЗ
16
Чиро Полито
ВР
33
Даниэле Базелли
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Луиджи Джорджи
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
Остались в запасе
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Аталанта - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Атлети Адзурри
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