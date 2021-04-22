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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Аталанта
Рома - Аталанта: обзор матча 22 апреля 2021
Рома
22.04.2021, четверг, 19:30
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
75'
Б. Кристанте
26'
Р. Малиновский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Аталанта
Вторая желтая
Р. Ибаньес
90'
+4
Замена
Б. Майорал
️️️️
Г. Мхитарян
86'
Замена
К. Перес
️️️️
Г. Вильяр
76'
ГОЛ! 1:1!
Б. Кристанте
Пас отдал
Р. Ибаньес
75'
73'
Замена
Р. Толой
️️️️
Д. Сапата
69'
Вторая желтая
Р. Госенс
59'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Р. Малиновский
59'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Й. Иличич
52'
Желтая карточка
Р. Госенс
Желтая карточка
Г. Вильяр
47'
Замена
Б. Перес
️️️️
Р. Калафьори
46'
Желтая карточка
Р. Калафьори
31'
26'
ГОЛ! 0:1!
Р. Малиновский
Пас отдал
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
13
Пау Лопес
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
17
Жордан Верету
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
15
Хавьер Пасторе
АП
23
Карлес Перес
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
21
Виктор Коваленко
АП
8
Марио Пашалич
АП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-4-1-1
13
Лопес
33
Калафьори
23
Манчини
3
Ибаньес
2
Карсдорп
22
Мхитарян
12
Вильяр
17
Верету
4
Кристанте
7
Пеллегрини
10
Джеко
3-3-1-1-2
95
Голлини
6
Джимсити
21
Ромеро
19
Паломино
21
Меле
15
де Рон
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
72
Иличич
91
Сапата
33
Калафьори
33
Перес
33
Перес
33
Калафьори
12
Вильяр
23
Перес
23
Перес
12
Вильяр
22
Мхитарян
9
Майорал
9
Майорал
22
Мхитарян
91
Сапата
2
Толой
2
Толой
91
Сапата
17
Малиновский
8
Пашалич
8
Пашалич
17
Малиновский
72
Иличич
10
Муриэль
10
Муриэль
72
Иличич
Остались в запасе
Рома
Аталанта
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
20
Риккардо Черво
ЛВ
5
Эбрима Дарбо
ОП
13
Даниэль Фузато
ВР
83
Антонио Миранте
ВР
14
Брайан Рейнолдс
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
15
Хавьер Пасторе
АП
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Маттео Пессина
АП
21
Виктор Коваленко
АП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Аталанта
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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