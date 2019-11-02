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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 02 ноября 2019
Болонья
02.11.2019, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 2
Завершен
Интер
59'
Р. Сориано
75'
Р. Лукаку
90+2'
Р. Лукаку (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
Желтая карточка
Г. Медель
90'
+4
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Лукаку
86'
Желтая карточка
М. Весино
Желтая карточка
М. Бани
81'
77'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
75'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
73'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
ГОЛ! 1:0!
Р. Сориано
Пас отдал
М. Сванберг
59'
Желтая карточка
Данило
42'
35'
Желтая карточка
М. Брозович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
3-4-1-2
1
Скорупски
13
Бани
5
Данило
15
Мбайе
32
Сванберг
21
Сориано
15
Поли
7
Крейчи
11
Сансоне
7
Орсолини
8
Паласио
3-3-2-2
1
Ханданович
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
19
Лазаро
77
Брозович
3
Бираги
23
Барелла
21
Гальярдини
9
Лукаку
10
Мартинес
Остались в запасе
Болонья
Интер
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Анжело Да Кошта
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
95
Габриэле Корбо
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
70
Андреас Сков Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
94
Себастьяно Эспозито
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Интер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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