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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 27 апреля 2022
Болонья
27.04.2022, среда, 21:15
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 1
Завершен
Интер
28'
М. Арнаутович
82'
Н. Сансоне
3'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Интер
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Арнаутович
88'
ГОЛ! 2:1!
Н. Сансоне
82'
80'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
80'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
79'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
Замена
Н. Сансоне
️️️️
М. Барроу
77'
70'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
70'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
Замена
М. Эбишер
️️️️
М. Сванберг
67'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Р. Сориано
67'
63'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
63'
Замена
А. Санчес
️️️️
Н. Барелла
56'
Желтая карточка
Н. Барелла
Желтая карточка
М. Арнаутович
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Арнаутович
Пас отдал
М. Барроу
28'
3'
ГОЛ! 0:1!
И. Перишич
Пас отдал
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
2
Хики
5
Сумаоро
3
Теате
29
Де Сильвестри
17
Медель
32
Сванберг
22
Схаутен
21
Сориано
99
Барроу
7
Арнаутович
3-1-3-1-2
13
Раду
37
Шкриньяр
6
де Врей
32
Димарко
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
20
Чалханоглу
5
Перишич
32
Корреа
10
Мартинес
21
Сориано
8
Домингес
8
Домингес
21
Сориано
32
Сванберг
20
Эбишер
20
Эбишер
32
Сванберг
99
Барроу
11
Сансоне
11
Сансоне
99
Барроу
7
Арнаутович
7
Орсолини
7
Орсолини
7
Арнаутович
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
23
Барелла
4
Санчес
4
Санчес
23
Барелла
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
Остались в запасе
Болонья
Интер
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
4
Луис Бинкс
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Матиас Весино
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Болонья - Интер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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