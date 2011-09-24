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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 24 сентября 2011
Болонья
24.09.2011, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 3
Завершен
Интер
66'
А. Диаманти (П)
39'
Д. Паццини
81'
Д. Милито (П)
87'
Лусио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
ГОЛ! 1:3!
Лусио
Пас отдал
С. Мунтари
Желтая карточка
Р. Крхин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Милито
Красная карточка
А. Морлео
Замена
Р. Крхин
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Д. Милито
️️️️
Д. Форлан
Замена
Ф. Альярди
️️️️
Ж. Жилле
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Диаманти
Замена
С. Мунтари
️️️️
Ж. Оби
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
М. Ди Вайо
Желтая карточка
Д. Перес
Замена
Жонатан
️️️️
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 0:1!
Д. Паццини
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
23
Алессандро Диаманти
АП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
51
Симоне Лориа
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
21
Рене Крхин
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
11
Рикардо Альварес
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
2
Жонатан
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
3-4-2-1
1
Жилле
3
Морлео
15
Антонссон
90
Портанова
5
Казарини
15
Перес
33
Коне
16
Мудингай
23
Диаманти
11
Рамирес
9
Ди Вайо
4-3-1-2
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
5
Нагатомо
4
Дзанетти
10
Оби
91
Камбьяссо
11
Коутиньо
11
Паццини
10
Форлан
1
Жилле
30
Альярди
30
Альярди
1
Жилле
11
Рамирес
21
Крхин
21
Крхин
11
Рамирес
9
Ди Вайо
99
Аквафреска
99
Аквафреска
9
Ди Вайо
10
Оби
4
Мунтари
4
Мунтари
10
Оби
11
Коутиньо
2
Жонатан
2
Жонатан
11
Коутиньо
10
Форлан
22
Милито
22
Милито
10
Форлан
Остались в запасе
Болонья
Интер
51
Симоне Лориа
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
12
Лука Кастеллацци
ВР
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
51
Симоне Лориа
ЦЗ
3
Луиджи Витале
ЛП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
11
Рикардо Альварес
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Болонья - Интер
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 19:55 (прямая)
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