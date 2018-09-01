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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 01 сентября 2018
Болонья
01.09.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 3
Завершен
Интер
67'
Р. Наингголан
82'
А. Кандрева
84'
И. Перишич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
88'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
84'
ГОЛ! 0:3!
И. Перишич
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Кандрева
Пас отдал
И. Перишич
67'
ГОЛ! 0:1!
Р. Наингголан
Пас отдал
М. Политано
Желтая карточка
Б. Джемаили
60'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
44
Раджа Наингголан
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-2-2
1
Скорупски
87
Де Майо
5
Данило
22
Хеландер
35
Дийкс
5
Пульгар
14
Матиелло
21
Джемаили
15
Поли
9
Сантандер
11
Фальчинелли
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
44
Наингголан
21
Гальярдини
27
Асамоа
21
Политано
5
Перишич
17
Кейта
Остались в запасе
Болонья
Интер
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Остались в запасе
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Кристиан Киву
Статистика матча Болонья - Интер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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