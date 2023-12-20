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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 20 декабря 2023
Интер
20.12.2023, среда, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Болонья
92'
К. Аугусто
112'
С. Беукема
116'
Д. Ндой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Болонья
116'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ндой
Пас отдал
Д. Зиркзее
112'
ГОЛ! 1:1!
С. Беукема
Пас отдал
Д. Зиркзее
Желтая карточка
Н. Барелла
109'
Желтая карточка
Б. Павар
103'
Желтая карточка
М. Дармиан
100'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Л. Мартинес
99'
99'
Замена
Р. Калафьори
️️️️
Д. Лукуми
ГОЛ! 1:0!
К. Аугусто
Пас отдал
Ф. Димарко
92'
Замена
Б. Павар
️️️️
Я. Биссек
91'
Желтая карточка
Я. Биссек
90'
+5
88'
Желтая карточка
Д. Фаббиан
85'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
С. ван Хойдонк
85'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Салемакерс
Замена
С. Сенси
️️️️
К. Асллани
83'
76'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Т. Корацца
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
75'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Д. Классен
74'
Замена
М. Тюрам
️️️️
М. Арнаутович
74'
69'
Замена
У. Эль-Аззузи
️️️️
Н. Моро
Пенальти не реализован!
Л. Мартинес
65'
58'
Желтая карточка
С. ван Хойдонк
41'
Желтая карточка
Х. Ликояннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
28
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
(К)
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
21
Томмазо Корацца
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
82
Каспер Урбански
ОП
20
Михел Эбишер
(К)
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
80
Джованни Фаббиан
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Александар Станкович
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Риккардо Калафьори
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Уссама Эль-Аззузи
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Аудеро
28
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
30
Аугусто
8
Асллани
36
Дармиан
16
Фраттези
18
Классен
10
Мартинес
7
Арнаутович
4-1-3-1-1
1
Равалья
21
Корацца
31
Беукема
26
Лукуми
22
Ликояннис
82
Урбански
20
Эбишер
6
Моро
80
Фаббиан
56
Салемакерс
17
ван Хойдонк
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
28
Биссек
28
Павар
28
Павар
28
Биссек
8
Асллани
8
Сенси
8
Сенси
8
Асллани
10
Мартинес
22
Мхитарян
22
Мхитарян
10
Мартинес
18
Классен
23
Барелла
23
Барелла
18
Классен
7
Арнаутович
9
Тюрам
9
Тюрам
7
Арнаутович
26
Лукуми
33
Калафьори
33
Калафьори
26
Лукуми
21
Корацца
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
21
Корацца
6
Моро
17
Эль-Аззузи
17
Эль-Аззузи
6
Моро
56
Салемакерс
14
Ндой
14
Ндой
56
Салемакерс
17
ван Хойдонк
11
Зиркзее
11
Зиркзее
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Интер
Болонья
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Александар Станкович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
1
Янн Зоммер
ВР
27
Джакомо Стабиле
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ОП
5
Александар Станкович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
41
Иссиака Камате
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
49
Амаду Махтарлайи Сарр
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Болонья
4
3
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
12
1
Нарушения
14
17
Офсайды
1
0
Количество передач
719
576
Сейвы
0
5
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
9
5
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
8
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Болонья
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
- : -
04.12.2026
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
0 : 0
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Главный судья:
Федерико Ла Пенна
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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