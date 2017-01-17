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Расписание матчей
Италия. Кубок
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 17 января 2017
Интер
17.01.2017, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Болонья
34'
Д. Мурильо
39'
Р. Паласио
98'
А. Кандрева
43'
Б. Джемаили
73'
Г. Донса
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Болонья
Желтая карточка
А. Кандрева
109'
Желтая карточка
Г. Медель
105'
102'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
ГОЛ! 3:2!
А. Кандрева
98'
Замена
М. Брозович
️️️️
Эдер
94'
79'
Замена
О. Оквонкво
️️️️
М. Дестро
73'
ГОЛ! 2:2!
Г. Донса
72'
Замена
А. Надь
️️️️
Б. Джемаили
Замена
М. Икарди
️️️️
Р. Паласио
72'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Г. Барбоза
72'
61'
Замена
А. Мунье
️️️️
Л. Риццо
52'
Желтая карточка
Г. Донса
43'
ГОЛ! 2:1!
Б. Джемаили
ГОЛ! 2:0!
Р. Паласио
39'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мурильо
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
14
Лука Риццо
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
40
Антони Мунье
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
3-1-2-3
22
Каррисо
14
Ансальди
24
Мурильо
33
Д'Амброзио
17
Медель
19
Кондогбиа
23
Мариу
8
Паласио
9
Барбоза
23
Эдер
4-1-3-1-1
1
Да Кошта
17
Крафт
6
Оиконому
22
Майетта
25
Масина
5
Пульгар
14
Риццо
30
Донса
21
Джемаили
29
Ди Франческо
21
Дестро
23
Эдер
77
Брозович
77
Брозович
23
Эдер
9
Барбоза
87
Кандрева
87
Кандрева
9
Барбоза
8
Паласио
9
Икарди
9
Икарди
8
Паласио
14
Риццо
40
Мунье
40
Мунье
14
Риццо
21
Джемаили
6
Надь
6
Надь
21
Джемаили
21
Дестро
30
Оквонкво
30
Оквонкво
21
Дестро
Остались в запасе
Интер
Болонья
13
Сенна Мянго
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
83
Антонио Миранте
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
46
Томмазо Берни
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
27
Ассане Ньюкури
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Болонья
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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