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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 03 апреля 2021
Болонья
03.04.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 1
Завершен
Интер
32'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
90'
+2
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
88'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
86'
Желтая карточка
А. Бастони
86'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
М. Джувара
85'
Желтая карточка
Э. Вигнато
82'
Замена
М. Джувара
️️️️
М. Дийкс
80'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
А. Сков Ольсен
80'
71'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Э. Янг
71'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
Замена
Э. Вигнато
️️️️
Н. Сансоне
69'
Замена
М. Сванберг
️️️️
Н. Домингес
69'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
61'
61'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
К. Эриксен
53'
Желтая карточка
А. Раноккия
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Т. Томиясу
34'
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Желтая карточка
А. Сумаоро
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
7
Муса Джувара
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-2-3-1
1
Равалья
35
Дийкс
5
Данило
5
Сумаоро
5
Томиясу
22
Схаутен
8
Домингес
11
Сансоне
21
Сориано
70
Сков Ольсен
99
Барроу
3-3-1-1-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
13
Раноккия
95
Бастони
2
Хакими
77
Брозович
15
Янг
23
Барелла
24
Эриксен
9
Лукаку
10
Мартинес
5
Томиясу
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
5
Томиясу
8
Домингес
32
Сванберг
32
Сванберг
8
Домингес
35
Дийкс
7
Джувара
7
Джувара
35
Дийкс
11
Сансоне
25
Вигнато
25
Вигнато
11
Сансоне
70
Сков Ольсен
7
Орсолини
7
Орсолини
70
Сков Ольсен
15
Янг
36
Дармиан
36
Дармиан
15
Янг
24
Эриксен
21
Гальярдини
21
Гальярдини
24
Эриксен
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
Остались в запасе
Болонья
Интер
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
6
Валентин Антов
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Болонья - Интер
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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