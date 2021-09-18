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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 18 сентября 2021
Интер
18.09.2021, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 4 тур
6 : 1
Завершен
Болонья
6'
Л. Мартинес
30'
М. Шкриньяр
34'
Н. Барелла
54'
М. Весино
63'
Э. Джеко
68'
Э. Джеко
86'
А. Теате
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
86'
ГОЛ! 6:1!
А. Теате
Пас отдал
М. Барроу
83'
Желтая карточка
М. Дийкс
74'
Замена
А. Теате
️️️️
Л. Де Сильвестри
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
М. Брозович
74'
Замена
А. Коларов
️️️️
А. Бастони
74'
69'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Н. Домингес
ГОЛ! 6:0!
Э. Джеко
68'
Замена
А. Раноккия
️️️️
С. де Врей
67'
Замена
А. Санчес
️️️️
Л. Мартинес
67'
ГОЛ! 5:0!
Э. Джеко
Пас отдал
М. Брозович
63'
56'
Замена
М. Дийкс
️️️️
А. Хики
56'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Сванберг
56'
Замена
М. Барроу
️️️️
Н. Сансоне
ГОЛ! 4:0!
М. Весино
Пас отдал
Ф. Димарко
54'
36'
Желтая карточка
А. Хики
ГОЛ! 3:0!
Н. Барелла
34'
ГОЛ! 2:0!
М. Шкриньяр
Пас отдал
Ф. Димарко
30'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Корреа
29'
23'
Желтая карточка
Л. Де Сильвестри
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Дюмфрис
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
2
Аарон Хики
ЛЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
8
Николас Домингес
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3
Артур Теате
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
32
Димарко
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
77
Брозович
23
Барелла
15
Весино
24
Дюмфрис
10
Мартинес
32
Корреа
3-1-2-3-1
1
Скорупски
29
Де Сильвестри
33
Бонифази
2
Хики
17
Медель
8
Домингес
32
Сванберг
70
Сков Ольсен
21
Сориано
11
Сансоне
7
Арнаутович
95
Бастони
11
Коларов
11
Коларов
95
Бастони
6
де Врей
13
Раноккия
13
Раноккия
6
де Врей
77
Брозович
21
Гальярдини
21
Гальярдини
77
Брозович
10
Мартинес
4
Санчес
4
Санчес
10
Мартинес
32
Корреа
10
Джеко
10
Джеко
32
Корреа
2
Хики
35
Дийкс
35
Дийкс
2
Хики
32
Сванберг
25
Вигнато
25
Вигнато
32
Сванберг
8
Домингес
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
8
Домингес
11
Сансоне
99
Барроу
99
Барроу
11
Сансоне
29
Де Сильвестри
3
Теате
3
Теате
29
Де Сильвестри
Остались в запасе
Интер
Болонья
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Франческо Барди
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Алекс Кордас
ВР
13
Ионуц Раду
ВР
36
Маттео Дармиан
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Мартин Сатриано
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
5
Уиздом Амей
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Синиша Михайлович
Статистика матча Интер - Болонья
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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