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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 11 февраля 2018
Интер
11.02.2018, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Болонья
2'
Эдер
63'
Я. Карамо
25'
Р. Паласио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
90'
+5
Красная карточка
А. Масина
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
80'
68'
Вторая желтая
И. Мбайе
64'
Желтая карточка
И. Мбайе
ГОЛ! 2:1!
Я. Карамо
Пас отдал
Рафинья
63'
25'
ГОЛ! 1:1!
Р. Паласио
20'
Желтая карточка
Р. Паласио
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
М. Брозович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
23
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Болонья
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
14
Шкриньяр
13
Миранда
2
Канселу
77
Брозович
6
Валеро
15
Весино
5
Перишич
14
Карамо
23
Эдер
4-1-2-1-2
83
Миранте
15
Мбайе
87
Де Майо
21
Гонсалес
25
Масина
5
Пульгар
21
Джемаили
15
Поли
29
Ди Франческо
7
Орсолини
8
Паласио
Остались в запасе
Интер
Болонья
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
29
Дальберт
ЛЗ
93
Даниэле Паделли
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
12
Рафинья
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Остались в запасе
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Шейк Кейта
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Киву
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Болонья
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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