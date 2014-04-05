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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 05 апреля 2014
Интер
05.04.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Болонья
6'
М. Икарди
63'
М. Икарди
35'
М. Пациенца
73'
П. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Болонья
88'
Замена
Д. Перес
️️️️
П. Коне
84'
Желтая карточка
П. Коне
Пенальти не реализован!
Д. Милито
84'
Желтая карточка
А. Раноккия
81'
Замена
Д. Милито
️️️️
Э. Камбьяссо
79'
73'
ГОЛ! 2:2!
П. Коне
71'
Замена
Р. Аквафреска
️️️️
Р. Крхин
ГОЛ! 2:1!
М. Икарди
Пас отдал
Эрнанес
63'
60'
Замена
А. Морлео
️️️️
М. Чех
Замена
М. Ковачич
️️️️
Д. Д'Амброзио
53'
39'
Желтая карточка
А. Мантовани
35'
ГОЛ! 1:1!
М. Пациенца
Замена
В. Самуэль
️️️️
Жуан
29'
ГОЛ! 1:0!
М. Икарди
Пас отдал
Ю. Нагатомо
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Роланду
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Эрнанес
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Болонья
23
Джанлука Курчи
ВР
16
Марек Чех
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
14
Чезаре Натали
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
9
Джонатан Кристальдо
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Болонья
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
15
Диего Перес
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
3-2-3-2
1
Ханданович
6
Роланду
15
Жуан
13
Раноккия
5
Нагатомо
33
Д'Амброзио
10
Эрнанес
91
Камбьяссо
11
Альварес
9
Икарди
8
Паласио
3-2-4-1
23
Курчи
16
Чех
15
Антонссон
14
Натали
13
Гарич
17
Мантовани
7
Христодулопулос
33
Коне
24
Пациенца
21
Крхин
9
Кристальдо
15
Жуан
6
Самуэль
6
Самуэль
15
Жуан
33
Д'Амброзио
8
Ковачич
8
Ковачич
33
Д'Амброзио
91
Камбьяссо
22
Милито
22
Милито
91
Камбьяссо
16
Чех
3
Морлео
3
Морлео
16
Чех
33
Коне
15
Перес
15
Перес
33
Коне
21
Крхин
99
Аквафреска
99
Аквафреска
21
Крхин
Остались в запасе
Интер
Болонья
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
8
Сафир Таидер
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
Остались в запасе
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
11
Эрик Фриберг
ОП
80
Ибсон
ЦП
9
Давиде Москарделли
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Интер - Болонья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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