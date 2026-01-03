Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч 4 января 2026 с коэффициентом 1.85

03 января 2026 9:54
Лидс - Манчестер Юнайтед
04 янв. 2026, воскресенье 15:30 | Англия. Премьер-лига, 20 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

4 января в рамках 20 тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Встреча команд из разных частей таблицы обещает быть напряженной: хозяева ведут борьбу за сохранение комфортного отрыва от зоны вылета, тогда как гости стремятся закрепиться в группе претендентов на еврокубки. Обе команды подходят к матчу с результативными сериями, что добавляет интриги предстоящему противостоянию.

«Лидс»

«Лидс» находится на 16 месте и набрал 21 очко после 19 туров. Команда демонстрирует стабильность в последних матчах чемпионата, не проигрывая уже шесть встреч подряд. Нулевая ничья с «Ливерпулем» в прошлом туре стала подтверждением организованной игры в обороне, хотя проблемы с надежностью защиты в целом сохраняются. При этом атака «Лидса» выглядит достаточно уверенно: за последние пять матчей команда забила девять мячей, а Доминик Калверт-Льюин остается ключевой фигурой впереди.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 6 место с 30 очками и продолжает борьбу за места в верхней части таблицы. Команда регулярно забивает, отличившись в семи матчах подряд в рамках чемпионата. Ничья с «Вулверхэмптоном» в предыдущем туре показала, что оборона гостей не всегда справляется с давлением, однако атакующий потенциал позволяет компенсировать ошибки. За последние пять встреч «Юнайтед» забил 11 мячей, но пропустил восемь, что говорит о склонности к открытым матчам.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах чемпионата
  • Забивает в 8 из 10 последних игр
  • В среднем 1.80 забитого и 1.20 пропущенного гола за последние 5 матчей

«Манчестер Юнайтед»

  • Забивает в 7 матчах чемпионата подряд
  • Не проигрывает «Лидсу» в 10 последних очных встречах
  • В среднем 2.20 забитого и 1.60 пропущенного гола за последние 5 матчей

Личные встречи
10% (1)
30% (3)
60% (6)
9
Забитых мячей
25
0.9
В среднем за матч
2.5
1:0
Крупнейшая победа
6:2
Самый результативный матч:  6:2
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Лидс
1 : 1
04.01.2026
Манчестер Юнайтед
Товарищеские матчи,
Манчестер Юнайтед
2 : 0
12.07.2023
Лидс
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Лидс
0 : 2
12.02.2023
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
2 : 2
08.02.2023
Лидс
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
2 : 4
20.02.2022
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
5 : 1
14.08.2021
Лидс
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Лидс
0 : 0
25.04.2021
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6 : 2
20.12.2020
Лидс
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
Лидс
0 : 3
20.09.2011
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок, 1/32 финала
Манчестер Юнайтед
0 : 1
03.01.2010
Лидс
Показать все

Прогноз на матч «Лидс» – «Манчестер Юнайтед»

Статистика и текущая форма команд указывают на высокую вероятность результативного и упорного матча. «Лидс» стабилен дома и регулярно забивает, но испытывает сложности в обороне. «Манчестер Юнайтед» выглядит предпочтительнее по качеству атаки и имеет удачную серию в очных встречах. При этом гости редко сохраняют свои ворота в неприкосновенности, что повышает шансы хозяев отличиться.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Фора «Манчестер Юнайтед» (0) – коэффициент 1.72

1.85
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Лидс
Рекомендуем
18+
