4 января в рамках 20 тура чемпионата Англии «Лидс» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». Встреча команд из разных частей таблицы обещает быть напряженной: хозяева ведут борьбу за сохранение комфортного отрыва от зоны вылета, тогда как гости стремятся закрепиться в группе претендентов на еврокубки. Обе команды подходят к матчу с результативными сериями, что добавляет интриги предстоящему противостоянию.

«Лидс»

«Лидс» находится на 16 месте и набрал 21 очко после 19 туров. Команда демонстрирует стабильность в последних матчах чемпионата, не проигрывая уже шесть встреч подряд. Нулевая ничья с «Ливерпулем» в прошлом туре стала подтверждением организованной игры в обороне, хотя проблемы с надежностью защиты в целом сохраняются. При этом атака «Лидса» выглядит достаточно уверенно: за последние пять матчей команда забила девять мячей, а Доминик Калверт-Льюин остается ключевой фигурой впереди.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 6 место с 30 очками и продолжает борьбу за места в верхней части таблицы. Команда регулярно забивает, отличившись в семи матчах подряд в рамках чемпионата. Ничья с «Вулверхэмптоном» в предыдущем туре показала, что оборона гостей не всегда справляется с давлением, однако атакующий потенциал позволяет компенсировать ошибки. За последние пять встреч «Юнайтед» забил 11 мячей, но пропустил восемь, что говорит о склонности к открытым матчам.

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает в 6 последних матчах чемпионата

Забивает в 8 из 10 последних игр

В среднем 1.80 забитого и 1.20 пропущенного гола за последние 5 матчей

«Манчестер Юнайтед»