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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лидс - Манчестер Юнайтед
Лидс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 сентября 2011
Лидс
20.09.2011, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед
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- : -
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Лидс
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10.10.2026
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