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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Юнайтед - Лидс
Манчестер Юнайтед - Лидс: обзор матча 03 января 2010
Манчестер Юнайтед
03.01.2010, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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08.11.2026
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3 : 2
03.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
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2 : 0
31.10.2026
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Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
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Комо
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21.10.2026
Манчестер Юнайтед
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- : -
21.11.2026
Лидс
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Лидс
1 : 0
07.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
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