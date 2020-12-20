Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лидс
Манчестер Юнайтед - Лидс: обзор матча 20 декабря 2020
Манчестер Юнайтед
20.12.2020, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
6 : 2
Завершен
Лидс
2'
С. Мактоминей
3'
С. Мактоминей
20'
Б. Фернандеш
37'
В. Линделеф
66'
Д. Джеймс
70'
Б. Фернандеш (П)
42'
Л. Купер
73'
С. Даллас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лидс
73'
ГОЛ! 6:2!
С. Даллас
Пас отдал
Рафинья
72'
Замена
Л. Дэвис
️️️️
Л. Купер
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Рэшфорд
72'
Замена
️️️️
Б. Фернандеш
72'
ГОЛ с пенальти! 6:1!
Б. Фернандеш
70'
ГОЛ! 5:1!
Д. Джеймс
Пас отдал
С. Мактоминей
66'
Замена
А. Теллес
️️️️
Л. Шоу
60'
Желтая карточка
Д. Джеймс
52'
46'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
46'
Замена
П. Стрейк
️️️️
К. Филлипс
42'
ГОЛ! 4:1!
Л. Купер
Пас отдал
Рафинья
ГОЛ! 4:0!
В. Линделеф
Пас отдал
А. Марсьяль
37'
ГОЛ! 3:0!
Б. Фернандеш
20'
ГОЛ! 2:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
А. Марсьяль
3'
ГОЛ! 1:0!
С. Мактоминей
Пас отдал
Б. Фернандеш
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Мактоминей
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Джеймс
9
Марсьяль
4-1-1-1-3
30
Мелье
15
Даллас
12
Эйлинг
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
45
Бэмфорд
23
Шоу
13
Теллес
13
Теллес
23
Шоу
9
Рэшфорд
10
Кавани
10
Кавани
9
Рэшфорд
6
Купер
3
Дэвис
3
Дэвис
6
Купер
27
Филлипс
4
Стрейк
4
Стрейк
27
Филлипс
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лидс
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Эрик Байи
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
4
Оливер Кейси
ЦЗ
19
Пабло Эрнандес
АП
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Новости команд
Все
Манчестер Юнайтед
Лидс
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
Почеттино закрутил гайки в «Манчестер Юнайтед» после 0:4 от «Ливерпуля»
01:00
«Манчестер Юнайтед» стал худшей командой топ-5 лиг Европы по важному показателю
22 ноября
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
Вчера, 19:19
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лидс» – «Тоттенхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+