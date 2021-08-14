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АПЛ 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Лидс
Манчестер Юнайтед - Лидс: обзор матча 14 августа 2021
Манчестер Юнайтед
14.08.2021, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Лидс
30'
Б. Фернандеш
52'
М. Гринвуд
54'
Б. Фернандеш
60'
Б. Фернандеш
68'
Фред
48'
Л. Эйлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Лидс
Желтая карточка
Л. Шоу
83'
77'
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Бэмфорд
Замена
А. Марсьяль
️️️️
П. Погба
75'
Замена
Д. Санчо
️️️️
Д. Джеймс
75'
69'
Замена
Э. Кошта
️️️️
Д. Харрисон
Замена
Н. Матич
️️️️
С. Мактоминей
69'
ГОЛ! 5:1!
Фред
Пас отдал
П. Погба
68'
62'
Желтая карточка
Рафинья
ГОЛ! 4:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
В. Линделеф
60'
59'
Желтая карточка
Л. Купер
ГОЛ! 3:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
П. Погба
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Гринвуд
Пас отдал
П. Погба
52'
48'
ГОЛ! 1:1!
Л. Эйлинг
Пас отдал
С. Даллас
46'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Родриго
ГОЛ! 1:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
П. Погба
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
7
Фред
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
11
Рафинья
ПВ
19
Родриго
ЦФ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Элдер Кошта
ПВ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
38
Крисенцио Саммервил
ЦФ
4-3-3
43
Де Хеа
23
Шоу
29
Линделеф
5
Магуайр
29
Ван-Биссака
7
Фред
8
Погба
8
Мактоминей
7
Джеймс
8
Фернандеш
11
Гринвуд
3-2-1-2-2
30
Мелье
4
Стрейк
4
Кох
6
Купер
12
Эйлинг
15
Даллас
43
Клих
11
Рафинья
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Родриго
8
Мактоминей
18
Матич
18
Матич
8
Мактоминей
7
Джеймс
19
Санчо
19
Санчо
7
Джеймс
8
Погба
9
Марсьяль
9
Марсьяль
8
Погба
19
Родриго
23
Фирпо
23
Фирпо
19
Родриго
11
Харрисон
11
Кошта
11
Кошта
11
Харрисон
45
Бэмфорд
19
Робертс
19
Робертс
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лидс
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
64
Хуан Мата
АП
8
Андреас Перейра
АП
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кристоффер Классон
ВР
27
Калвин Филлипс
ОП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
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