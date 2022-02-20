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АПЛ 2026/2027
Лидс - Манчестер Юнайтед
Лидс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 20 февраля 2022
Лидс
20.02.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
53'
Родриго
54'
Рафинья
34'
Г. Магуайр
45+5'
Б. Фернандеш
70'
Фред
89'
Э. Эланга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Манчестер Юнайтед
Желтая карточка
М. Клих
90'
+5
90'
+2
Желтая карточка
Л. Шоу
Желтая карточка
Х. Фирпо
90'
+2
89'
ГОЛ! 2:4!
Э. Эланга
Пас отдал
Б. Фернандеш
85'
Замена
Р. Варан
️️️️
К. Роналду
Желтая карточка
Рафинья
82'
78'
Желтая карточка
С. Мактоминей
Желтая карточка
А. Форшоу
76'
70'
ГОЛ! 2:3!
Фред
Пас отдал
Д. Санчо
Желтая карточка
Л. Эйлинг
68'
67'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Д. Лингард
67'
Замена
Фред
️️️️
П. Погба
Желтая карточка
П. Стрейк
61'
56'
Желтая карточка
К. Роналду
ГОЛ! 2:2!
Рафинья
Пас отдал
Д. Джеймс
54'
ГОЛ! 1:2!
Родриго
Пас отдал
Х. Фирпо
53'
Замена
Д. Гелхардт
️️️️
Д. Льоренте
46'
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Харрисон
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Д. Санчо
34'
ГОЛ! 0:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
Л. Шоу
Замена
Х. Фирпо
️️️️
Р. Кох
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
28
Адам Форшоу
ЦП
43
Матеуш Клих
ЦП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Поль Погба
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Лидс
1
Кристоффер Классон
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
11
Рафинья
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
3-2-2-2-1
30
Мелье
3
Льоренте
4
Кох
4
Стрейк
12
Эйлинг
15
Даллас
28
Форшоу
43
Клих
11
Харрисон
7
Джеймс
19
Родриго
4-2-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
8
Погба
8
Мактоминей
19
Санчо
8
Фернандеш
77
Лингард
7
Роналду
4
Кох
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Кох
11
Харрисон
11
Рафинья
11
Рафинья
11
Харрисон
3
Льоренте
11
Гелхардт
11
Гелхардт
3
Льоренте
7
Роналду
19
Варан
19
Варан
7
Роналду
8
Погба
7
Фред
7
Фред
8
Погба
77
Лингард
19
Эланга
19
Эланга
77
Лингард
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Юнайтед
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
1
Кристоффер Классон
ВР
4
Чарли Крессуэлл
ЦЗ
42
Ноан Кенне
ОП
4
Льюис Бейт
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
Где смотреть матч:
Okko
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