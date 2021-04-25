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АПЛ 2026/2027
Лидс - Манчестер Юнайтед
Лидс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 25 апреля 2021
Лидс
25.04.2021, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
Д. ван де Бек
️️️️
Фред
86'
Замена
Э. Кавани
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
Р. Кох
️️️️
Т. Робертс
76'
76'
Замена
П. Погба
️️️️
Д. Джеймс
Замена
М. Клих
️️️️
Э. Кошта
72'
Желтая карточка
П. Бэмфорд
70'
68'
Желтая карточка
Г. Магуайр
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Харрисон
68'
Желтая карточка
Э. Алиоски
64'
Желтая карточка
Т. Робертс
39'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
11
Элдер Кошта
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
11
Мэйсон Гринвуд
ПВ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
4
Робин Кох
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ПВ
38
Крисенцио Саммервил
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
6
Донни ван де Бек
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
3-3-2-2
30
Мелье
15
Даллас
3
Льоренте
4
Стрейк
7
Алиоски
27
Филлипс
12
Эйлинг
11
Харрисон
11
Кошта
19
Робертс
45
Бэмфорд
4-2-3-1
1
Хендерсон
29
Ван-Биссака
29
Линделеф
5
Магуайр
23
Шоу
7
Фред
8
Мактоминей
11
Гринвуд
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
7
Джеймс
19
Робертс
4
Кох
4
Кох
19
Робертс
11
Кошта
43
Клих
43
Клих
11
Кошта
11
Харрисон
99
Поведа
99
Поведа
11
Харрисон
7
Фред
6
ван де Бек
6
ван де Бек
7
Фред
7
Джеймс
8
Погба
8
Погба
7
Джеймс
9
Рэшфорд
10
Кавани
10
Кавани
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Юнайтед
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
38
Крисенцио Саммервил
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
20
Сэм Гринвуд
АП
1
Кико Касилья
ВР
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
38
Крисенцио Саммервил
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
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