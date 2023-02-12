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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Манчестер Юнайтед
Лидс - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 февраля 2023
Лидс
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
80'
М. Рэшфорд
85'
А. Гарначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лидс - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Замена
Э. Эланга
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
С. Гринвуд
️️️️
У. МакКенни
87'
85'
ГОЛ! 0:2!
А. Гарначо
Пас отдал
В. Вегхорст
80'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Л. Шоу
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Д. Харрисон
73'
73'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
61'
Замена
А. Гарначо
️️️️
Д. Санчо
61'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Т. Маласья
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
П. Бэмфорд
58'
Желтая карточка
У. МакКенни
40'
21'
Желтая карточка
Фред
Желтая карточка
Х. Фирпо
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лидс
1
Жоэль
ВР
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
4
Диогу Монтейру
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
4-1-1-3-1
30
Мелье
23
Фирпо
8
Вебер
4
Кох
12
Эйлинг
12
Адамс
22
МакКенни
11
Харрисон
29
Гнонто
38
Саммервил
45
Бэмфорд
4-2-3-1
43
Де Хеа
2
Далот
23
Шоу
5
Магуайр
3
Маласья
7
Фред
20
Забитцер
19
Санчо
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
22
МакКенни
20
Гринвуд
20
Гринвуд
22
МакКенни
11
Харрисон
11
Ааронсон
11
Ааронсон
11
Харрисон
45
Бэмфорд
10
Рюттер
10
Рюттер
45
Бэмфорд
3
Маласья
6
Мартинес
6
Мартинес
3
Маласья
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
19
Санчо
17
Гарначо
17
Гарначо
19
Санчо
9
Рэшфорд
19
Эланга
19
Эланга
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Лидс
Манчестер Юнайтед
1
Жоэль
ВР
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
4
Джереми Чилокоа-Маллен
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
4
Диогу Монтейру
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Лидс - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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