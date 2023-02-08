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Манчестер Юнайтед - Лидс
Манчестер Юнайтед - Лидс: обзор матча 08 февраля 2023
Манчестер Юнайтед
08.02.2023, среда, 23:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Лидс
62'
М. Рэшфорд
70'
Д. Санчо
1'
В. Гнонто
48'
Р. Варан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Лидс
90'
Замена
С. Гринвуд
️️️️
У. МакКенни
Замена
В. Линделеф
️️️️
М. Забитцер
82'
Замена
Т. Маласья
️️️️
Д. Далот
82'
Желтая карточка
М. Забитцер
80'
77'
Желтая карточка
Х. Фирпо
ГОЛ! 2:2!
Д. Санчо
70'
63'
Замена
Б. Ааронсон
️️️️
Д. Харрисон
63'
Замена
Ж. Рюттер
️️️️
П. Бэмфорд
ГОЛ! 1:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Далот
62'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
А. Гарначо
59'
Замена
Д. Санчо
️️️️
В. Вегхорст
59'
56'
Желтая карточка
Т. Адамс
53'
Желтая карточка
У. МакКенни
48'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Р. Варан
23'
Замена
Х. Фирпо
️️️️
П. Стрейк
8'
Замена
К. Саммервил
️️️️
Л. Синистерра
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Гнонто
Пас отдал
П. Бэмфорд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
7
Фред
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ПЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
17
Луис Синистерра
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
12
Тайлер Адамс
ОП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
14
Зидан Икбал
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
28
Факундо Пельистри
ПВ
19
Джейдон Санчо
ПВ
Лидс
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
20
Сэм Гринвуд
АП
11
Бренден Ааронсон
АП
38
Крисенцио Саммервил
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
18
Матео Жозеф
ЦФ
4-2-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
7
Фред
20
Забитцер
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
17
Гарначо
9
Вегхорст
4-1-1-3-1
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Стрейк
4
Кох
8
Вебер
12
Адамс
22
МакКенни
29
Гнонто
17
Синистерра
11
Харрисон
45
Бэмфорд
2
Далот
3
Маласья
3
Маласья
2
Далот
20
Забитцер
29
Линделеф
29
Линделеф
20
Забитцер
17
Гарначо
28
Пельистри
28
Пельистри
17
Гарначо
9
Вегхорст
19
Санчо
19
Санчо
9
Вегхорст
22
МакКенни
20
Гринвуд
20
Гринвуд
22
МакКенни
4
Стрейк
23
Фирпо
23
Фирпо
4
Стрейк
11
Харрисон
11
Ааронсон
11
Ааронсон
11
Харрисон
17
Синистерра
38
Саммервил
38
Саммервил
17
Синистерра
45
Бэмфорд
10
Рюттер
10
Рюттер
45
Бэмфорд
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Лидс
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
24
Дарко Гьяби
ЦП
18
Матео Жозеф
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Лидс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
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