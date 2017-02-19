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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 19 февраля 2017
Болонья
19.02.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 25 тур
0 : 1
Завершен
Интер
81'
Г. Барбоза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
90'
Желтая карточка
Э. Банега
88'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
Желтая карточка
В. Торосидис
85'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
Э. Пульгар
83'
82'
Желтая карточка
Г. Барбоза
81'
ГОЛ! 0:1!
Г. Барбоза
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
75'
Замена
Э. Банега
️️️️
Р. Паласио
74'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
А. Кандрева
Замена
С. Таидер
️️️️
А. Надь
69'
67'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
Э. Крафт
️️️️
И. Мбайе
64'
55'
Замена
К. Ансальди
️️️️
Д. Мурильо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Адам Надь
ПП
7
Ладислав Крейчи
ЛФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
13
Жоао Миранда
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
17
Гари Медель
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
23
Эдер
АП
21
Роберто Гальярдини
ПП
87
Антонио Кандрева
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Болонья
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Да Кошта
25
Масина
35
Торосидис
6
Оиконому
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Джемаили
6
Надь
90
Верди
7
Крейчи
9
Петкович
3-1-3-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
24
Мурильо
13
Миранда
17
Медель
87
Кандрева
23
Мариу
21
Гальярдини
23
Эдер
5
Перишич
8
Паласио
5
Пульгар
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
5
Пульгар
15
Мбайе
17
Крафт
17
Крафт
15
Мбайе
6
Надь
8
Таидер
8
Таидер
6
Надь
24
Мурильо
14
Ансальди
14
Ансальди
24
Мурильо
8
Паласио
11
Банега
11
Банега
8
Паласио
87
Кандрева
9
Барбоза
9
Барбоза
87
Кандрева
Остались в запасе
Болонья
Интер
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
1
Мухамаду Сарр
ВР
13
Фабрицио Бриньяни
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
30
Годфред Донса
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
44
Винченцо Сильвестро
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
5
Трент Сейнсбери
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Болонья - Интер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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