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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 28 октября 2012
Болонья
28.10.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 3
Завершен
Интер
58'
Н. Черубин
27'
А. Раноккия
53'
Д. Милито
64'
Э. Камбьяссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
Желтая карточка
А. Морлео
90'
+1
88'
Замена
А. Перейра
️️️️
В. Гаргано
Замена
П. Коне
️️️️
Т. Гуаренте
82'
80'
Замена
Р. Альварес
️️️️
Р. Паласио
78'
Желтая карточка
Жуан
Замена
Д. Папони
️️️️
М. Пациенца
75'
Замена
Р. Крхин
️️️️
М. Габбиадини
75'
69'
Желтая карточка
В. Гаргано
67'
Замена
А. Кассано
️️️️
Д. Милито
64'
ГОЛ! 1:3!
Э. Камбьяссо
Пас отдал
Р. Паласио
ГОЛ! 1:2!
Н. Черубин
Пас отдал
А. Диаманти
58'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Милито
Пас отдал
Р. Паласио
Желтая карточка
А. Диаманти
51'
27'
ГОЛ! 0:1!
А. Раноккия
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Желтая карточка
М. Пациенца
26'
16'
Желтая карточка
Г. Мудингай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
30
Федерико Альярди
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Болонья
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
20
Матиас Аберо
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
21
Рене Крхин
ЦП
33
Панайотис Коне
ЦП
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
35
Даниэле Папони
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
2
Жонатан
ПП
99
Антонио Кассано
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
4-3-1-2
30
Альярди
3
Морлео
3
Черубин
15
Антонссон
13
Гарич
17
Гуаренте
24
Пациенца
8
Таидер
23
Диаманти
19
Джилардино
11
Габбиадини
4-4-2
1
Ханданович
6
Самуэль
13
Раноккия
15
Жуан
5
Нагатомо
4
Дзанетти
16
Мудингай
91
Камбьяссо
5
Гаргано
8
Паласио
22
Милито
11
Габбиадини
21
Крхин
21
Крхин
11
Габбиадини
17
Гуаренте
33
Коне
33
Коне
17
Гуаренте
24
Пациенца
35
Папони
35
Папони
24
Пациенца
5
Гаргано
2
Перейра
2
Перейра
5
Гаргано
8
Паласио
11
Альварес
11
Альварес
8
Паласио
22
Милито
99
Кассано
99
Кассано
22
Милито
Остались в запасе
Болонья
Интер
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
20
Матиас Аберо
ЦЗ
22
Филиппо Ломбарди
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
45
Роджер Карвальо
ЦЗ
16
Марко Мотта
ПЗ
30
Марти Риверола
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Болонья - Интер
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Ренато ДальАра
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