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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 30 августа 2010
Болонья
30.08.2010, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
Замена
Л. Силигарди
️️️️
Г. Гарич
Желтая карточка
Ф. Казарини
Замена
Д. Биабиани
️️️️
Д. Милито
Желтая карточка
М. Марига
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
Х. Хименес
Замена
Ф. Делла Рокка
️️️️
А. Экдаль
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
Г. Мудингай
Желтая карточка
А. Эспозито
Желтая карточка
У. Снейдер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ПЗ
13
Гиорги Гарич
ЛП
8
Альбин Экдаль
ЦП
16
Габи Мудингай
ЦП
5
Федерико Казарини
ПП
9
Марко Ди Вайо
(К)
ЦФ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
9
Самуэль Это'О
ЛФ
22
Диего Милито
ЦФ
21
Горан Пандев
РФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Болонья
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
35
Даниэле Папони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-4-2
2
Вивиано
33
Рубин
3
Бритос
90
Портанова
28
Эспозито
13
Гарич
8
Экдаль
16
Мудингай
5
Казарини
77
Хименес
9
Ди Вайо
4-2-1-3
20
Сезар
4
Дзанетти
2
Лусио
6
Самуэль
26
Киву
91
Камбьяссо
31
Марига
10
Снейдер
21
Пандев
22
Милито
9
Это'О
8
Экдаль
14
Делла Рокка
14
Делла Рокка
8
Экдаль
77
Хименес
69
Меджиорини
69
Меджиорини
77
Хименес
13
Гарич
26
Силигарди
26
Силигарди
13
Гарич
21
Пандев
11
Коутиньо
11
Коутиньо
21
Пандев
22
Милито
14
Биабиани
14
Биабиани
22
Милито
Остались в запасе
Болонья
Интер
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Главный тренер
Франко Коломба
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
21
Кристиано Лупателли
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
35
Даниэле Папони
ЦФ
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
5
Деян Станкович
ЦП
Главный тренер
Франко Коломба
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Болонья - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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