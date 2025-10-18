Введите ваш ник на сайте
«Аталанта» – «Лацио»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.8

18 октября 2025 12:53
Аталанта - Лацио
19 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Италия. Серия А, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

19 октября на «Адзурри д′Италия» в Бергамо состоится матч 7 тура Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Обе команды демонстрируют атакующий потенциал и стремятся улучшить свои позиции в таблице. Матч обещает стать напряжeнным, с высокой интенсивностью и множеством моментов у ворот.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к матчу с серией из 6 матчей без поражений в Серии А, забивая в каждом по крайней мере один гол. В последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила столько же, что говорит о сбалансированной атаке, но неустойчивой обороне. Главный бомбардир Марио Пашалич забил 2 гола в 8 матчах, и команда активно использует комбинационную игру, создавая моменты как через фланги, так и через центр. Хозяева дома традиционно играют более уверенно, стремясь к победе.

«Лацио»

«Лацио» после ничейного матча 3:3 с «Торино» имеет 7 очков и занимает 13 место. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 5, демонстрируя хорошую результативность при относительно надeжной обороне. Лучший бомбардир Маттео Канчельери забил 3 гола в 5 матчах. Гости способны вскрывать оборону соперников и использовать ошибки в защите, но на выезде иногда страдают от нестабильности в позиционной игре.

Факты о командах

«Аталанта»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • Постоянно находит пути к воротам соперника

«Лацио»

  • Забивает в последних 5 матчах в среднем 2.00 гола
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Высокая результативность при стабильной обороне
  • Имеет опыт выездных матчей против сильных команд

Личные встречи
38% (14)
19% (7)
43% (16)
50
Забитых мячей
56
1.35
В среднем за матч
1.51
4:1
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  3:3
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
0 : 1
06.04.2025
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
1 : 1
28.12.2024
Аталанта
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
3 : 1
04.02.2024
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 2
08.10.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 22 тур
Лацио
0 : 2
11.02.2023
Аталанта
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
0 : 2
23.10.2022
Лацио
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 0
22.01.2022
Аталанта
Италия. Серия А, 11 тур
Аталанта
2 : 2
30.10.2021
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
1 : 3
31.01.2021
Лацио
Италия. Кубок, 1/4 финала
Аталанта
3 : 2
27.01.2021
Лацио
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 4
30.09.2020
Аталанта
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3 : 2
24.06.2020
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
3 : 3
19.10.2019
Аталанта
Италия. Кубок, Финал
Аталанта
0 : 2
15.05.2019
Лацио
Италия. Серия А, 35 тур
Лацио
1 : 3
05.05.2019
Аталанта
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
1 : 0
17.12.2018
Лацио
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 1
06.05.2018
Аталанта
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
3 : 3
17.12.2017
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 1
15.01.2017
Аталанта
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
3 : 4
21.08.2016
Лацио
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2 : 0
13.03.2016
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
2 : 1
28.10.2015
Лацио
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
03.05.2015
Лацио
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 0
13.12.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 27 тур
Лацио
0 : 1
09.03.2014
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
2 : 1
20.10.2013
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Лацио
2 : 0
13.01.2013
Аталанта
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 1
26.08.2012
Лацио
Италия. Серия А, 37 тур
Аталанта
0 : 2
06.05.2012
Лацио
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
2 : 0
15.01.2012
Аталанта
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3 : 0
17.01.2010
Лацио
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 0
23.08.2009
Аталанта
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
0 : 1
26.04.2009
Аталанта
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2008
Лацио
Италия. Кубок, 4 раунд
Лацио
2 : 0
01.10.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
3 : 0
17.02.2008
Аталанта
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
2 : 1
23.09.2007
Лацио
Показать все

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лацио»

Ожидается равная и динамичная игра с голами с обеих сторон. «Аталанта» постарается использовать домашнее преимущество, тогда как «Лацио» способен организовать опасные контратаки. Вероятно, матч завершится результативной ничьей или минимальной победой одной из команд.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.8
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

1.80
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Лацио Аталанта
Рекомендуем
