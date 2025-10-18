19 октября на «Адзурри д′Италия» в Бергамо состоится матч 7 тура Серии А между «Аталантой» и «Лацио». Обе команды демонстрируют атакующий потенциал и стремятся улучшить свои позиции в таблице. Матч обещает стать напряжeнным, с высокой интенсивностью и множеством моментов у ворот.

«Аталанта»

«Аталанта» подходит к матчу с серией из 6 матчей без поражений в Серии А, забивая в каждом по крайней мере один гол. В последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила столько же, что говорит о сбалансированной атаке, но неустойчивой обороне. Главный бомбардир Марио Пашалич забил 2 гола в 8 матчах, и команда активно использует комбинационную игру, создавая моменты как через фланги, так и через центр. Хозяева дома традиционно играют более уверенно, стремясь к победе.

«Лацио»

«Лацио» после ничейного матча 3:3 с «Торино» имеет 7 очков и занимает 13 место. В последних пяти играх команда забила 10 голов и пропустила 5, демонстрируя хорошую результативность при относительно надeжной обороне. Лучший бомбардир Маттео Канчельери забил 3 гола в 5 матчах. Гости способны вскрывать оборону соперников и использовать ошибки в защите, но на выезде иногда страдают от нестабильности в позиционной игре.

Факты о командах

«Аталанта»

Не проигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Забивает в среднем 1.40 гола за игру

Постоянно находит пути к воротам соперника

«Лацио»

Забивает в последних 5 матчах в среднем 2.00 гола

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Высокая результативность при стабильной обороне

Имеет опыт выездных матчей против сильных команд

Прогноз на матч «Аталанта» – «Лацио»

Ожидается равная и динамичная игра с голами с обеих сторон. «Аталанта» постарается использовать домашнее преимущество, тогда как «Лацио» способен организовать опасные контратаки. Вероятно, матч завершится результативной ничьей или минимальной победой одной из команд.

Рекомендованные ставки