Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 13 декабря 2014
Лацио
13.12.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
51'
С. Маури
71'
С. Маури
81'
С. Лулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Замена
Л. Педро Каванда
️️️️
Ш. Раду
82'
ГОЛ! 3:0!
С. Лулич
Пас отдал
Д. Баста
81'
Замена
М. Клозе
️️️️
Ф. Джорджевич
76'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Маури
73'
73'
Замена
Р. Боаки
️️️️
Р. Бьянки
ГОЛ! 2:0!
С. Маури
Пас отдал
Ф. Андерсон
71'
64'
Замена
Б. Драме
️️️️
К. Дель Гроссо
60'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Д. Мильяччо
ГОЛ! 1:0!
С. Маури
Пас отдал
Ф. Андерсон
51'
48'
Желтая карточка
Д. Мильяччо
37'
Желтая карточка
Х. Денис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
19
Сенад Лулич
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
4-4-1-1
22
Маркетти
8
Баста
6
де Врей
26
Раду
27
Цана
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
6
Маури
7
Андерсон
20
Джорджевич
4-4-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
29
Беналуан
3
Черубин
36
Дель Гроссо
8
Мильяччо
10
Моралес
8
Чигарини
14
Кармона
9
Бьянки
19
Денис
26
Раду
39
Каванда
39
Каванда
26
Раду
20
Джорджевич
11
Клозе
11
Клозе
20
Джорджевич
6
Маури
17
Кейта
17
Кейта
6
Маури
8
Мильяччо
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
8
Мильяччо
36
Дель Гроссо
3
Драме
3
Драме
36
Дель Гроссо
9
Бьянки
22
Боаки
22
Боаки
9
Бьянки
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
1
Влада Аврамов
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Аталанта
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+