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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 17 января 2010
Аталанта
17.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Лацио
5'
К. Дони
9'
К. Дони
35'
С. Падоин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
Желтая карточка
Ш. Раду
Замена
Э. Чевантон
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Д. Капелли
Замена
С. Индзаги
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
С. Флоккари
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
А. Феррейра-Пинто
Желтая карточка
С. Падоин
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Замена
С. Маури
️️️️
С. Дель Неро
Желтая карточка
Д. Капелли
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
Р. Баронио
Замена
У. Дабо
️️️️
Ф. Фирмани
ГОЛ! 3:0!
С. Падоин
ГОЛ! 2:0!
К. Дони
Желтая карточка
К. Дони
ГОЛ! 1:0!
К. Дони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
32
Кристиан Брокки
ЦП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
4-4-2
40
Коппола
6
Беллини
0
Таламонти
20
Бьянко
25
Капелли
19
Падоин
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
33
Феррейра-Пинто
27
Дони
90
Тирибокки
4-1-1-4
16
Муслера
2
Лихтштайнер
2
Стендардо
26
Раду
13
Сивилья
33
Баронио
4
Фирмани
9
Сарате
31
Дель Неро
18
Рокки
10
Флоккари
25
Капелли
13
Пелузо
13
Пелузо
25
Капелли
90
Тирибокки
23
Чевантон
23
Чевантон
90
Тирибокки
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
9
Чераволо
33
Феррейра-Пинто
10
Флоккари
0
Индзаги
0
Индзаги
10
Флоккари
31
Дель Неро
6
Маури
6
Маури
31
Дель Неро
4
Фирмани
6
Дабо
6
Дабо
4
Фирмани
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
47
Андреа Консильи
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
47
Андреа Консильи
ВР
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
32
Кристиан Брокки
ЦП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Аталанта - Лацио
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Атлети Адзурри
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