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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 15 мая 2019
Аталанта
15.05.2019, среда, 21:45
Италия. Кубок, Финал
0 : 2
Завершен
Лацио
82'
С. Милинкович-Савич
90'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Лацио
ГОЛ! 2:0!
Х. Корреа
90'
Желтая карточка
А. Марушич
87'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Лейва
82'
81'
Желтая карточка
Р. Фройлер
Желтая карточка
Л. Лейва
57'
41'
Желтая карточка
Д. Сапата
Желтая карточка
С. Лулич
39'
37'
Желтая карточка
А. Масиелло
Желтая карточка
Баштуш
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Лацио
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
5
Фелипе
15
Баштуш
77
Марушич
19
Лулич
6
Лейва
16
Пароло
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-3-1-3
95
Голлини
19
Паломино
5
Масиелло
6
Джимсити
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
8
Фройлер
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
1
Силвио Прото
ВР
13
Уоллес
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
47
Милан Бадель
ЦП
49
Ромуло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аталанта - Лацио
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
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