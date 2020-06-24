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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 24 июня 2020
Аталанта
24.06.2020, среда, 22:45
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 2
Завершен
Лацио
38'
Р. Госенс
66'
Р. Малиновский
80'
Х. Луис Паломино
5'
М. де Рон (АГ)
11'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
85'
Желтая карточка
Патрик
ГОЛ! 3:2!
Х. Луис Паломино
Пас отдал
А. Гомес
80'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Р. Малиновский
77'
77'
Замена
Баштуш
️️️️
Ш. Раду
77'
Замена
А. Андерсон
️️️️
Л. Альберто
76'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
Джони
72'
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
70'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Госенс
69'
ГОЛ! 2:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
М. де Рон
66'
60'
Замена
М. Пароло
️️️️
Д. Катальди
Желтая карточка
М. де Рон
56'
55'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Х. Корреа
Желтая карточка
Р. Толой
52'
ГОЛ! 1:2!
Р. Госенс
Пас отдал
Х. Хатебур
38'
11'
ГОЛ! 0:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
5'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
24
Джони
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Лацио
28
Андре Андерсон
ВР
49
Жорже Силва
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
52
Лука Фальбо
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
6
Джимсити
19
Паломино
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
8
Фройлер
17
Малиновский
91
Сапата
10
Гомес
4-2-2-2
1
Стракоша
29
Лаццари
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
24
Джони
9
Иммобиле
32
Корреа
8
Госенс
21
Кастань
21
Кастань
8
Госенс
17
Малиновский
72
Иличич
72
Иличич
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
18
Альберто
28
Андерсон
28
Андерсон
18
Альберто
26
Раду
15
Баштуш
15
Баштуш
26
Раду
24
Джони
94
Лукаку
94
Лукаку
24
Джони
32
Катальди
16
Пароло
16
Пароло
32
Катальди
32
Корреа
10
Кайседо
10
Кайседо
32
Корреа
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
52
Лука Фальбо
ЦЗ
49
Жорже Силва
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
16
Раоуль Белланова
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
19
Эбрима Колли
ЦП
Остались в запасе
52
Лука Фальбо
ЦЗ
49
Жорже Силва
ВР
33
Джаван Андерсон
ПЗ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
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