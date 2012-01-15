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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 15 января 2012
Лацио
15.01.2012, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Аталанта
20'
Эрнанес (П)
90+2'
М. Клозе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
ГОЛ! 2:0!
М. Клозе
Пас отдал
С. Лулич
+2
Замена
С. Дель Неро
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Л. Дзаури
Замена
С. Тирибокки
️️️️
А. Масиелло
Желтая карточка
М. Диаките
Замена
Д. Беллини
️️️️
Г. Марилунго
Вторая желтая
С. Луккини
Замена
М. Моралес
️️️️
К. Кармона
Желтая карточка
С. Луккини
Замена
М. Диаките
️️️️
А. Диас
Замена
Матузалем
️️️️
Эрнанес
Желтая карточка
А. Диас
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Эрнанес
20'
Желтая карточка
К. Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
17
Стефано Луккини
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
23
Модибо Диаките
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
27
Матузалем
ЦП
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-4-2
22
Маркетти
26
Раду
20
Бьява
3
Андре Диас
6
Дзаури
19
Лулич
15
Гонсалес
10
Эрнанес
24
Ледесма
18
Рокки
11
Клозе
4-4-2
47
Консильи
17
Луккини
29
Ферри
5
Масиелло
13
Пелузо
8
Чигарини
14
Кармона
19
Падоин
18
Скелотто
19
Денис
19
Марилунго
3
Андре Диас
23
Диаките
23
Диаките
3
Андре Диас
10
Эрнанес
27
Матузалем
27
Матузалем
10
Эрнанес
18
Рокки
31
Дель Неро
31
Дель Неро
18
Рокки
19
Марилунго
6
Беллини
6
Беллини
19
Марилунго
14
Кармона
10
Моралес
10
Моралес
14
Кармона
5
Масиелло
90
Тирибокки
90
Тирибокки
5
Масиелло
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
26
Энрико Дзампа
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
26
Энрико Дзампа
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
17
Томас Манфредини
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Лацио - Аталанта
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн 15:25 (прямая)
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