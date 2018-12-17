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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 17 декабря 2018
Аталанта
17.12.2018, понедельник, 22:30
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Лацио
1'
Д. Сапата
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Х. Хатебур
88'
87'
Желтая карточка
Д. Лукаку
Замена
А. Масиелло
️️️️
А. Гомес
85'
78'
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Уоллес
Замена
М. Пашалич
️️️️
Й. Иличич
68'
64'
Замена
Л. Альберто
️️️️
А. Марушич
64'
Замена
Д. Лукаку
️️️️
М. Бадель
62'
Желтая карточка
Уоллес
Замена
Б. Джимсити
️️️️
Х. Луис Паломино
57'
Желтая карточка
Д. Сапата
50'
38'
Желтая карточка
М. Пароло
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
3-3-1-3
1
Бериша
2
Толой
19
Паломино
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
23
Манчини
8
Фройлер
10
Гомес
91
Сапата
72
Иличич
4-4-2
1
Стракоша
77
Марушич
26
Раду
13
Уоллес
15
Ачерби
47
Бадель
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
32
Корреа
9
Иммобиле
10
Гомес
5
Масиелло
5
Масиелло
10
Гомес
19
Паломино
6
Джимсити
6
Джимсити
19
Паломино
72
Иличич
8
Пашалич
8
Пашалич
72
Иличич
47
Бадель
94
Лукаку
94
Лукаку
47
Бадель
77
Марушич
18
Альберто
18
Альберто
77
Марушич
13
Уоллес
10
Кайседо
10
Кайседо
13
Уоллес
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
6
Али Аднан
ЛЗ
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
31
Франческо Росси
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Лука Вальзаниа
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
99
Муса Барроу
ЦФ
32
Марко Тумминелло
ЦФ
Остались в запасе
22
Гуидо Гуерриери
ВР
1
Силвио Прото
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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