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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 19 октября 2019
Лацио
19.10.2019, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 3
Завершен
Аталанта
69'
Ч. Иммобиле (П)
70'
Х. Корреа
90+2'
Ч. Иммобиле (П)
23'
Л. Муриэль
28'
Л. Муриэль
37'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:3!
Ч. Иммобиле
90'
+2
Желтая карточка
С. Милинкович-Савич
80'
ГОЛ! 2:3!
Х. Корреа
Пас отдал
Ч. Иммобиле
70'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ч. Иммобиле
69'
60'
Желтая карточка
Р. Толой
58'
Желтая карточка
П. Голлини
Желтая карточка
Ш. Раду
49'
37'
ГОЛ! 0:3!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Толой
Желтая карточка
М. Пароло
32'
28'
ГОЛ! 0:2!
Л. Муриэль
Желтая карточка
А. Марушич
27'
23'
ГОЛ! 0:1!
Л. Муриэль
Пас отдал
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-2-2-1-2
95
Голлини
5
Масиелло
33
Хатебур
2
Толой
19
Паломино
8
Госенс
17
Малиновский
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Муриэль
10
Гомес
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
24
Джони
ЛВ
22
Гуидо Гуерриери
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
Новости команд
Все
Лацио
Аталанта
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