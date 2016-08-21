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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 21 августа 2016
Аталанта
21.08.2016, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
3 : 4
Завершен
Лацио
63'
Ф. Кессье
67'
Ф. Кессье
90+1'
А. Петанья
15'
Ч. Иммобиле
20'
У. Худт
33'
К. Ломбарди
89'
Д. Катальди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
90'
+5
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
ГОЛ! 3:4!
А. Петанья
Пас отдал
А. Конти
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:4!
Д. Катальди
Пас отдал
Д. Баста
87'
Замена
Д. Катальди
️️️️
С. Милинкович-Савич
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Я. Куртич
86'
Замена
А. Петанья
️️️️
Э. Жуканович
79'
70'
Замена
Уоллес
️️️️
К. Ломбарди
Желтая карточка
К. Раймонди
68'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Кессье
67'
65'
Замена
Ф. Джорджевич
️️️️
Р. Кишна
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кессье
Пас отдал
А. Конти
63'
62'
Желтая карточка
Д. Лукаку
Желтая карточка
А. Конти
45'
+1
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Б. Драме
43'
33'
ГОЛ! 0:3!
К. Ломбарди
20'
ГОЛ! 0:2!
У. Худт
Пас отдал
Л. Билья
15'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
3
Букари Драме
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
13
Андреа Конти
ПП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
8
Душан Баста
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
16
Марко Пароло
ПП
35
Рикардо Кишна
ЛФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
25
Кристиано Ломбарди
РФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
47
Лука Джермони
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
4-4-2
57
Спортиелло
37
Спинаццола
2
Толой
87
Жуканович
77
Раймонди
3
Драме
27
Куртич
19
Кессье
13
Конти
9
Палоски
10
Гомес
3-4-3
22
Маркетти
8
Баста
29
Худт
6
де Врей
16
Пароло
6
Билья
94
Лукаку
20
Милинкович-Савич
25
Ломбарди
9
Иммобиле
35
Кишна
3
Драме
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
3
Драме
27
Куртич
21
Гальярдини
21
Гальярдини
27
Куртич
87
Жуканович
37
Петанья
37
Петанья
87
Жуканович
25
Ломбарди
13
Уоллес
13
Уоллес
25
Ломбарди
20
Милинкович-Савич
32
Катальди
32
Катальди
20
Милинкович-Савич
35
Кишна
20
Джорджевич
20
Джорджевич
35
Кишна
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
47
Лука Джермони
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Стефано Мацциини
ВР
30
Давиде Басси
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
32
Брайан Кабесас
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
29
Кристофер Айкономидис
ЦП
47
Лука Джермони
ЦЗ
71
Фране Прце
ЦЗ
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
25
Иван Варгич
ВР
4
Патрик
ЦЗ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Атлети Адзурри
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