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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 23 августа 2009
Лацио
23.08.2009, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
22'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Г. Гарич
Желтая карточка
Г. Гарич
Замена
Ф. Касерта
️️️️
К. Дони
Замена
Х. Рикардо Крус
️️️️
Т. Рокки
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Замена
Матузалем
️️️️
П. Фоджа
Замена
У. Дабо
️️️️
Р. Баронио
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
Р. Баронио
Желтая карточка
Т. Манфредини
ГОЛ! 1:0!
Т. Рокки
Желтая карточка
А. Коларов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
32
Кристиан Брокки
ЦП
18
Томмазо Рокки
ЦФ
9
Мауро Сарате
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
27
Кристиано Дони
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
27
Матузалем
ЦП
6
Усман Дабо
ЦП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
26
Фабио Касерта
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
4-1-3-2
16
Муслера
11
Коларов
13
Сивилья
25
Крибари
2
Лихтштайнер
33
Баронио
6
Маури
32
Брокки
17
Фоджа
9
Сарате
18
Рокки
4-3-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
20
Бьянко
6
Беллини
19
Падоин
17
Гуаренте
8
Баррето
99
Аквафреска
27
Дони
17
Фоджа
27
Матузалем
27
Матузалем
17
Фоджа
33
Баронио
6
Дабо
6
Дабо
33
Баронио
18
Рокки
74
Крус
74
Крус
18
Рокки
13
Гарич
13
Пелузо
13
Пелузо
13
Гарич
27
Дони
26
Касерта
26
Касерта
27
Дони
90
Тирибокки
90
Тирибокки
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
16
Иван Радованович
ОП
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Лацио - Аталанта
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
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