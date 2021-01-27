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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 27 января 2021
Аталанта
27.01.2021, среда, 19:45
Италия. Кубок, 1/4 финала
3 : 2
Завершен
Лацио
7'
Б. Джимсити
37'
Р. Малиновский
57'
А. Миранчук
17'
В. Мурики
34'
Ф. Ачерби
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Аталанта - Лацио
Замена
М. Кальдара
️️️️
Й. Меле
88'
81'
Замена
С. Лулич
️️️️
А. Перейра
71'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
У. Худт
Пенальти не реализован!
Д. Сапата
66'
Замена
Р. Толой
️️️️
Л. Муриэль
63'
62'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Г. Эскаланте
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Малиновский
60'
Замена
М. де Рон
️️️️
А. Миранчук
59'
57'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
ГОЛ! 3:2!
А. Миранчук
Пас отдал
К. Ромеро
57'
Красная карточка
Х. Луис Паломино
53'
46'
Замена
М. Лаццари
️️️️
М. Фарес
46'
Замена
М. Пароло
️️️️
Патрик
ГОЛ! 2:2!
Р. Малиновский
Пас отдал
Л. Муриэль
37'
34'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Ачерби
22'
Желтая карточка
М. Фарес
22'
Желтая карточка
Патрик
17'
ГОЛ! 1:1!
В. Мурики
Пас отдал
Ф. Ачерби
Желтая карточка
Р. Малиновский
16'
Желтая карточка
К. Ромеро
11'
ГОЛ! 1:0!
Б. Джимсити
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Лацио
1
Габриэль Перейра
ВР
71
Марко Алия
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
55
Шимон Чиж
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-3-1-1
95
Голлини
21
Меле
21
Ромеро
19
Паломино
8
Госенс
6
Джимсити
32
Пессина
8
Фройлер
17
Малиновский
59
Миранчук
10
Муриэль
4-3-1-2
25
Рейна
77
Марушич
15
Ачерби
4
Патрик
29
Худт
22
Милинкович-Савич
8
Эскаланте
11
Акпа Акпро
8
Перейра
19
Мурики
93
Фарес
21
Меле
23
Кальдара
23
Кальдара
21
Меле
10
Муриэль
2
Толой
2
Толой
10
Муриэль
59
Миранчук
15
де Рон
15
де Рон
59
Миранчук
17
Малиновский
91
Сапата
91
Сапата
17
Малиновский
93
Фарес
29
Лаццари
29
Лаццари
93
Фарес
8
Перейра
19
Лулич
19
Лулич
8
Перейра
4
Патрик
16
Пароло
16
Пароло
4
Патрик
29
Худт
9
Иммобиле
9
Иммобиле
29
Худт
8
Эскаланте
32
Корреа
32
Корреа
8
Эскаланте
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
1
Габриэль Перейра
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
71
Марко Алия
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
8
Эммануэль Гьябуаа
ЦП
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
44
Бошко Шутало
ЦЗ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Перейра
ВР
55
Шимон Чиж
ЦП
71
Марко Алия
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
25
Николо Армини
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Аталанта - Лацио
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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