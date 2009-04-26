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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 26 апреля 2009
Лацио
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
24'
Л. Таламонти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
Замена
Д. Плазмати
️️️️
С. Флоккари
Замена
Ш. Раду
️️️️
А. Коларов
Желтая карточка
Г. Гарич
Замена
Д. Де Ашентис
️️️️
Л. Чигарини
Желтая карточка
М. Сарате
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
М. Меньи
Замена
️️️️
К. Дони
Желтая карточка
М. Меньи
ГОЛ! 0:1!
Л. Таламонти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
14
Давид Розегнал
ЦЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Паскуале Фоджа
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Лацио
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Аталанта
91
Симоне Коломби
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4-3-1-2
16
Муслера
11
Коларов
14
Розегнал
13
Сивилья
2
Лихтштайнер
17
Фоджа
24
Ледесма
32
Брокки
23
Меньи
18
Рокки
9
Сарате
4-4-2
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
0
Таламонти
6
Беллини
34
Дефенди
8
Чигарини
17
Гуаренте
19
Падоин
10
Флоккари
27
Дони
11
Коларов
26
Раду
26
Раду
11
Коларов
23
Меньи
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
23
Меньи
8
Чигарини
0
Де Ашентис
0
Де Ашентис
8
Чигарини
10
Флоккари
23
Плазмати
23
Плазмати
10
Флоккари
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
91
Симоне Коломби
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
31
Симоне Дель Неро
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
Остались в запасе
91
Симоне Коломби
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Лацио - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Олимпико
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