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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Аталанта
Лацио - Аталанта: обзор матча 30 сентября 2020
Лацио
30.09.2020, среда, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 4
Завершен
Аталанта
57'
Ф. Кайседо
10'
Р. Госенс
32'
Х. Хатебур
41'
А. Гомес
61'
А. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аталанта
90'
+1
Замена
Й. Мохика
️️️️
Р. Госенс
82'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Д. Сапата
82'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
Ф. Кайседо
75'
Желтая карточка
Ф. Ачерби
72'
Желтая карточка
Д. Катальди
70'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
М. Лаццари
70'
Замена
Ж. Акпа Акпро
️️️️
С. Милинкович-Савич
70'
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Л. Альберто
70'
61'
ГОЛ! 1:4!
А. Гомес
Пас отдал
Р. Малиновский
Замена
Баштуш
️️️️
Ш. Раду
58'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
57'
56'
Замена
М. де Рон
️️️️
М. Пашалич
Замена
Д. Катальди
️️️️
Л. Лейва
49'
46'
Замена
К. Ромеро
️️️️
Б. Джимсити
41'
ГОЛ! 0:3!
А. Гомес
Желтая карточка
Л. Лейва
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
Х. Хатебур
Пас отдал
Р. Госенс
Желтая карточка
Л. Альберто
26'
26'
Желтая карточка
Р. Фройлер
17'
Желтая карточка
Б. Джимсити
Желтая карточка
А. Марушич
12'
10'
ГОЛ! 0:1!
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лацио
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
33
Джаван Андерсон
ПЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
11
Жан-Даниэль Акпа Акпро
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
16
Амад Диалло
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стракоша
4
Патрик
15
Ачерби
26
Раду
29
Лаццари
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-2-2-1-2
57
Спортиелло
19
Паломино
6
Джимсити
33
Хатебур
2
Толой
8
Госенс
8
Фройлер
17
Малиновский
8
Пашалич
91
Сапата
10
Гомес
29
Лаццари
33
Андерсон
33
Андерсон
29
Лаццари
26
Раду
15
Баштуш
15
Баштуш
26
Раду
22
Милинкович-Савич
11
Акпа Акпро
11
Акпа Акпро
22
Милинкович-Савич
6
Лейва
32
Катальди
32
Катальди
6
Лейва
18
Альберто
8
Эскаланте
8
Эскаланте
18
Альберто
91
Сапата
29
Ламмерс
29
Ламмерс
91
Сапата
8
Госенс
22
Мохика
22
Мохика
8
Госенс
6
Джимсити
21
Ромеро
21
Ромеро
6
Джимсити
8
Пашалич
15
де Рон
15
де Рон
8
Пашалич
10
Гомес
10
Муриэль
10
Муриэль
10
Гомес
Остались в запасе
Лацио
Аталанта
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
25
Николо Армини
ЦЗ
94
Джордан Лукаку
ЦП
13
Софьян Кийин
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
16
Амад Диалло
ПВ
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Лацио - Аталанта
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Информация о матче
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