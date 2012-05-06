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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лацио
Аталанта - Лацио: обзор матча 06 мая 2012
Аталанта
06.05.2012, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 37 тур
0 : 2
Завершен
Лацио
35'
Л. Козак
90'
Л. Цана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лацио
Замена
О. Онази
️️️️
С. Лулич
ГОЛ! 0:2!
Л. Цана
Желтая карточка
А. Карроцца
Желтая карточка
Т. Манфредини
Красная карточка
Г. Стендардо
Замена
А. Карроцца
️️️️
Э. Скелотто
Желтая карточка
А. Гонсалес
Желтая карточка
Н. Минотти
Желтая карточка
А. Кандрева
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Козак
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Денис
Замена
Н. Минотти
️️️️
К. Кармона
ГОЛ! 0:1!
Л. Козак
20'
Замена
Э. Дзампа
️️️️
Х. Гарридо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Лионель Скалони
ЛЗ
22
Хавьер Гарридо
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
27
Лорик Цана
ЛП
6
Стефано Маури
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
15
Альваро Гонсалес
ПП
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Аталанта
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
88
Надир Минотти
ЦП
44
Риккардо Каццола
ЦП
19
Алессандро Карроцца
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Лацио
16
Торбен Штадлер
ВР
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
26
Энрико Дзампа
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
28
Стефен Макинва
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
4-5-1
78
Фреццолини
6
Беллини
2
Стендардо
13
Пелузо
17
Манфредини
18
Скелотто
7
Бонавентура
8
Чигарини
14
Кармона
10
Моралес
19
Денис
4-4-1-1
1
Биццарри
25
Конко
22
Гарридо
23
Диаките
5
Скалони
15
Гонсалес
87
Кандрева
19
Лулич
27
Цана
6
Маури
18
Козак
14
Кармона
88
Минотти
88
Минотти
14
Кармона
18
Скелотто
19
Карроцца
19
Карроцца
18
Скелотто
19
Денис
11
Габбиадини
11
Габбиадини
19
Денис
22
Гарридо
26
Дзампа
26
Дзампа
22
Гарридо
19
Лулич
12
Онази
12
Онази
19
Лулич
18
Козак
11
Клозе
11
Клозе
18
Козак
Остались в запасе
Аталанта
Лацио
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
16
Торбен Штадлер
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
16
Чиро Полито
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
44
Риккардо Каццола
ЦП
Остались в запасе
13
Андреа Сбрага
ЦЗ
16
Торбен Штадлер
ВР
6
Лучано Дзаури
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Аталанта - Лацио
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
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